Cluj-Napoca accelerează spre viitor. Orașul se conturează ca unul dintre primele din România care pregătesc concret infrastructura pentru anul 2050. Primarul Emil Boc a anunțat că proiectul trenului metropolitan a intrat oficial în faza de implementare.
„Proiectul trenului metropolitan: pregătim Clujul anilor 2030-2050. Proiectul trenului metropolitan din Cluj a intrat într-o etapă decisivă, trecând la faza de implementare. Astăzi a fost lansată licitaţia pentru achiziţia materialului rulant, mai exact trenurile care vor deservi acest proiect. După finalizarea procedurii, proiectul va intra în etapa concretă de operare, transformând infrastructura construită într-un serviciu public modern, la standarde europene”, se arată în postarea sa de pe Facebook.
Trenul metropolitan promite să schimbe radical modul în care se circulă în jurul Clujului. Proiectul vizează un traseu de aproximativ 49 de kilometri, care va lega municipiul Cluj-Napoca de localitățile Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău. Proiectul urmărește integrarea acestor zone într-un sistem de transport rapid, eficient și prietenos cu mediul, adaptat nevoilor actuale.
„Trenul metropolitan va oferi o alternativă reală la transportul cu maşina, reducând traficul şi presiunea asupra infrastructurii rutiere din jurul Clujului. În acelaşi timp, va susţine dezvoltarea economică a localităţilor din jur şi va creşte calitatea locuirii în afara oraşului.
Prin acest proiect schimbăm fundamental modul de mobilitate. Practic, trenul metropolitan devine coloana vertebrală a dezvoltării zonei metropolitane şi un element esenţial în construirea Clujului anilor 2030-2050”, a mai precizat Emil Boc.