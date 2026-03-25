Cluj-Napoca accelerează spre viitor. Orașul se conturează ca unul dintre primele din România care pregătesc concret infrastructura pentru anul 2050. Primarul Emil Boc a anunțat că proiectul trenului metropolitan a intrat oficial în faza de implementare.

Ce a anunțat Emil Boc despre trenul metropolitan

Primarul Emil Boc a transmis că proiectul trenului metropolitan intră într-o etapă decisivă, marcând trecerea de la planuri la implementare concretă.

„Proiectul trenului metropolitan: pregătim Clujul anilor 2030-2050. Proiectul trenului metropolitan din Cluj a intrat într-o etapă decisivă, trecând la faza de implementare. Astăzi a fost lansată licitaţia pentru achiziţia materialului rulant, mai exact trenurile care vor deservi acest proiect. După finalizarea procedurii, proiectul va intra în etapa concretă de operare, transformând infrastructura construită într-un serviciu public modern, la standarde europene”, se arată în postarea sa de pe .

Cum va transforma trenul metropolitan transportul din Cluj

Trenul metropolitan promite să schimbe radical modul în care se circulă în jurul Clujului. Proiectul vizează un traseu de aproximativ 49 de kilometri, care va lega municipiul de localitățile Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău. Proiectul urmărește integrarea acestor zone într-un sistem de transport rapid, eficient și prietenos cu mediul, adaptat nevoilor actuale.

Investiția include achiziția a cel puțin cinci trenuri electrice moderne, cu posibilitatea de extindere la șapte unități. De asemenea, proiectul prevede servicii de mentenanță pe termen lung, de până la 30 de ani.

Fiecare tren va putea transporta minimum 420 de pasageri și va oferi condiții la standarde europene. Totodată, va asigura acces facil pentru persoanele cu mobilitate redusă, spații pentru biciclete și un nivel ridicat de siguranță și confort. În paralel, proiectul avansează și pe celelalte planuri. Licitația pentru execuția infrastructurii este în curs de evaluare, iar serviciile de supervizare au fost deja atribuite. Pentru stațiile intermediare se așteaptă desemnarea câștigătorului în cel mult două săptămâni.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, completate de și contribuții locale, într-un parteneriat extins la nivel metropolitan.

De ce este trenul metropolitan un proiect cu impact major

Proiectul trenului metropolitan este văzut ca o schimbare profundă, cu efecte pe termen lung asupra întregii zone.

„Trenul metropolitan va oferi o alternativă reală la transportul cu maşina, reducând traficul şi presiunea asupra infrastructurii rutiere din jurul Clujului. În acelaşi timp, va susţine dezvoltarea economică a localităţilor din jur şi va creşte calitatea locuirii în afara oraşului.

Prin acest proiect schimbăm fundamental modul de mobilitate. Practic, trenul metropolitan devine coloana vertebrală a dezvoltării zonei metropolitane şi un element esenţial în construirea Clujului anilor 2030-2050”, a mai precizat Emil Boc.