Cluj-Napoca nu mai este liderul absolut al prețurilor la apartamente. Orașul care ani la rând a fost sinonim cu cele mai scumpe locuințe din România a fost detronat.

Schimbarea este confirmată de Daniel Crainic, director de marketing , într-o analiză transmisă joi. Acesta arată că orașul din inima Transilvaniei nu mai deține titlul de campion al celor mai scumpe locuințe din țară.

Care este orașul cu cele mai scumpe apartamente noi din România

Bucureștiul a depășit Cluj-Napoca și a devenit noul lider al pieței imobiliare în ceea ce privește prețurile cerute pentru apartamentele noi. În Capitală, locuințele noi sunt scoase la vânzare la un preț mediu de aproape 2.500 de euro/mp util. În zonele de top, însă, sumele cresc spectaculos și depășesc cu mult această medie.

În cartiere exclusiviste precum Dorobanți, Herăstrău sau Floreasca, prețurile pornesc de la 4.800–5.000 de euro/mp util. Potrivit datelor Imobiliare.ro, acestea pot ajunge chiar până la 13.000 de euro/mp util, notează hotnews.ro. Aceste valori ridicate împing Bucureștiul în fruntea clasamentului, mai ales dacă analizăm situația pe sectoare.

Cele mai mari prețuri se înregistrează în , unde media a ajuns la 4.192 euro/mp util, urmat de Sectorul 2, cu 3.767 euro/mp util. La polul opus, celelalte sectoare rămân sub acest nivel: 2.484 euro/mp în Sectorul 3, 2.142 euro/mp în Sectorul 4, 2.044 euro/mp în Sectorul 5 și 2.387 euro/mp în Sectorul 6.

Prin comparație, în Cluj-Napoca, prețul mediu pentru apartamentele noi este de aproximativ 3.300 euro/mp util. Chiar și în cele mai scumpe zone, precum Sopor, Între Lacuri, Mărăști, Plopilor sau Iris, prețurile nu depășesc, în general, pragul de 4.000 euro/mp util.

Cum se explică diferențele uriașe de preț din piața imobiliară a Capitalei

În București, doar un procent mic din locuințele noi scoase la vânzare (aproximativ 5%) se încadrează în categoria celor mai scumpe proprietăți. Restul ofertei este dominat de apartamente mai accesibile, mai ales în zonele periferice, precum Rahova, Berceni, Ghencea sau Giulești. În aceste cartiere, prețurile pot coborî chiar și sub 1.500 de euro/mp. Acest contrast puternic reduce media generală a prețurilor la nivelul orașului. Din acest motiv, la nivel statistic, Capitala ajunge abia pe locul al treilea în clasamentul național, după Cluj-Napoca și Brașov.

Situația este diferită în , unde variațiile de preț sunt mai mici, iar nivelul ridicat se menține în majoritatea zonelor. Practic, cumpărătorii plătesc sume mari indiferent de cartier sau de tipul locuinței ales, ceea ce menține orașul constant în top.

Directorul de marketing Imobiliare.ro explică faptul că piața din București este mult mai diversificată și trebuie analizată în profunzime. Cele mai scumpe zone din România se află aici, iar în Sectoarele 1 și 2 prețurile medii depășesc clar nivelul din Cluj-Napoca.

„Bucureștiul are, de fapt, o poziție dominantă atât la nivel de volum, cât și de valoare. Prețul mediu general mai mic ne arată doar că o mare parte din ofertă este concentrată pe segmentul mass-market, accesibil, ceea ce răspunde în realitate cererii”, a spus Daniel Crainic.

De ce cresc mai repede prețurile apartamentelor în București decât în Cluj

Ritmul de scumpire al noi din București a accelerat puternic în ultimul an. Acest lucru arată că piața Capitalei trece printr-o perioadă de expansiune. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu a crescut cu 22% în doar 12 luni, o evoluție semnificativă comparativ cu anii anteriori.

În Cluj-Napoca, creșterea a fost mult mai temperată, de doar 6%, ceea ce arată că avansul este acum mult mai lent. Această diferență de ritm indică faptul că Bucureștiul recuperează rapid decalajul acumulat în trecut. În 2023, diferența a atins chiar un nivel record, când apartamentele din Cluj-Napoca erau, în medie, cu aproximativ 60% mai scumpe decât cele din Capitală.

De ce rămâne Bucureștiul lider la capitolul locuințe noi disponibile

Oferta de locuințe noi din București continuă să fie cea mai bogată și mai variată din țară, chiar dacă pe anumite segmente s-au înregistrat scăderi. Spre finalul anului trecut, aproximativ 7.300 de proprietăți noi erau disponibile pentru cumpărători în Capitală. Acest nivel este apropiat de întreaga ofertă din Cluj-Napoca, dacă sunt incluse și locuințele vechi. În ceea ce privește strict segmentul nou, diferența este clară, în Cluj-Napoca erau disponibile doar circa 1.300 de apartamente noi.

Cele mai multe locuințe noi din sunt apartamente și se află în special în Sectorul 2, unde erau scoase la vânzare aproximativ 2.007 unități. Acesta este și sectorul care a înregistrat cea mai mare creștere anuală a ofertei, de aproximativ 7%. Urmează Sectorul 1, cu 1.438 de apartamente noi, și Sectorul 3, cu 1.168 de unități, deși aici s-au observat și cele mai mari scăderi într-un an, de până la 16%.

La celălalt capăt al clasamentului se află Sectorul 5, cu doar 675 de apartamente noi disponibile. Zona este cunoscută pentru prețurile mai accesibile, însă extinderea rețelei de metrou ar putea crește atractivitatea sectorului și ar putea aduce un interes mai mare din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor.

Cât au ajuns să coste apartamentele noi în marile orașe din România

Prețurile apartamentelor noi au crescut vizibil și în alte mari orașe din țară, însă rămân sub nivelul din București și Cluj-Napoca. În Brașov, de exemplu, prețul mediu a ajuns la 2.683 de euro/mp util. Acest nivel plasează orașul printre cele mai scumpe piețe rezidențiale din România, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

În Timișoara, un apartament nou se vinde, în medie, cu 2.141 de euro/mp util, în timp ce în prețurile trec ușor de pragul de 2.000 de euro/mp util. Iașiul rămâne singurul mare oraș în care prețurile se mențin sub acest nivel. Chiar și aici, însă, s-a înregistrat o creștere de aproximativ 10% în ultimul an.