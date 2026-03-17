Se închide o televiziune din România. Motivul pentru care s-a luat această decizie: „Au fost tot felul de discuţii"

Ana Maria
17 mart. 2026, 19:22
Foto: Glenn Carstens-Peters (Unsplash.com)
Cuprins
  1. Un post TV din România dispare din grilă. De ce nu mai continuă Canal 33
  2. Ce explicații a oferit fondatorul postului
  3. Ce probleme a avut postul în ultima perioadă

Un nou post TV dispare din peisajul media din România. Canal 33 își va înceta activitatea, după ce nu a solicitat prelungirea licenței de emisie, procedură obligatorie la fiecare nouă ani, potrivit Pagina de Media.

Situația a fost analizată de Consiliul Național al Audiovizualului. În ședința din 17 martie, CNA urma să constate oficial încetarea dreptului de difuzare.

Un post TV din România dispare din grilă. De ce nu mai continuă Canal 33

Potrivit legislației audiovizuale, orice televiziune trebuie să reînnoiască licența după o perioadă de nouă ani. Pentru acest lucru este necesară depunerea unei documentații la CNA.

În cazul Canal 33, acest demers nu a fost făcut, ceea ce face imposibilă continuarea emisiei.

Ce explicații a oferit fondatorul postului

Fondatorul televiziunii, Alexandru Răducanu, a declarat că decizia vine pe fondul dificultăților economice din piața media și al lipsei de rentabilitate.

„Pur şi simplu nu am depus documentaţia. Este o situaţie mai complexă.
Contextul pieţei media din România din păcate nu permite existenţa unei televiziuni de ştiri independente. Consider că am făcut ceea ce trebuie şi prefer să mă retrag din zona de media.
Au fost tot felul de discuţii, într-adevăr, dar contextul economic nu este unul favorabil pentru ca un om de afaceri să investească într-un domeniu care nu este profitabil. Nici eu nu mai sunt dispus. Televiziunea a fost o sursă de cheltuieli în toţi aceşti ani
Mă voi orienta către alte activităţi poate mai profitabile decât televiziunea. Poate vom mai face conţinut, însă orientat către zona comercială, pentru clienţi şi pentru ce alte activităţi voi mai face”, a spus Răducanu.

Ce probleme a avut postul în ultima perioadă

În ultimii ani, Canal 33 s-a confruntat cu dificultăți financiare și încercări de a atrage investitori care să susțină activitatea. Negocierile nu s-au concretizat.

La începutul anului 2026, postul a fost nevoit să își mute activitatea într-un alt studio, după ce a fost evacuat din sediul anterior.

Postul a fost vizat și de sancțiuni din partea CNA, inclusiv în urma colaborării cu Dan Diaconescu.

În trecut, Alexandru Răducanu lua în calcul inclusiv varianta închiderii televiziunii, în anumite condiții.

