Un român a devenit viral pe Facebook după ce a făcut o postare prin care cerea ajutorul. „Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire"

12 aug. 2025, 12:26
Sursă foto simvol: Freepik/ @freepik

Grupul de Facebook „Forum Grecia” a devenit un loc de conversație pentru românii care se pregătesc sau sunt în vacanță pe tărâmurile elene. De obicei, oamenii accesează această pagină pentru a da sau a primi sfaturi legate de călătorie, locuri de cazare, drumuri sau pentru informații despre condițiile meteo din insule. Sunt însă și cazuri, în care utilizatorii se află într-o situație dificilă și, în lipsă de opțiuni, ajung să le ceară ajutorul conaționalilor.

Cuprins:

  1. Cum au rămas un bărbat și familia lui blocați în Grecia
  2. Cum au reacționat românii la postarea bărbatului

Cum au rămas un bărbat și familia lui blocați în Grecia

Chiar ieri, un bărbat aflat în Grecia, a solicitat ajutorul românilor pe grupul de Facebook, cu precădere celor care veneau din România spre Grecia. Acesta a povestit cum, într-un moment de neatenție, și-a lăsat cheile în portbagajul mașinii în timp ce descărca bagajele și astfel, a blocat atât autoturismul, cât și întreaga familie pe tărâmurile elene.

Un detaliu le-a atras în mod special atenția internauților, care au lăsat sute de comentarii și peste 3.000 de reacții la postare.

„Help!

Mă întorc cu familia din Lefkada și am făcut una d-alea de filme proaste la cazarea unde m-am oprit pentru o noapte. Long story short, mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo… și cum mașina era locked… când l-am închis, mi-am stricat vacanța. Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă… Sunt în Kerkini la vreo 40 de km de Kulata… cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire… Dau bere!”, a scris românul în postarea de pe Facebook, potrivit Click!.

Cum au reacționat românii la postarea bărbatului

Printre cei care i-au lăsat comentarii la postare s-au numărat și oameni care au râs pe seama comentariului legat de soția sa nervoasă, dar și oameni care i-au oferit sfaturi utile.

„Nu care cumva să divorțezi, că pui pe alții în pericol… rezistă… rezistă…”

„Sparge un geam, o deschizi, intri prin interior în portbagaj, iei cheia, îți faci treaba și mâine cauți un service să îți pună geamul (sparge geamul mare de la portiera spate, se găsește mult mai ușor decât cele mici). Succes!”

„Cere ajutor la ChatGPT. El îți va spune cum să deschizi geamul.”

„Dacă ai pe spate geamuri fără acționare electrică, caută o bandă adezivă lată la hotel sau în zonă, și cauți pe net cum se deschide geamul trăgând în jos banda”, au fost o parte dintre comentarii.

În cele din urmă, o familie din Brașov i-a fost salvare bărbatului. Românii s-au oferit să-i aducă românului cheia de rezervă, din România și până la locația indicată.

„În seara asta plecăm noi spre Lefkada din Brașov în jurul orei 21:00, am fi pe centura Bucureștiului. Mâine dimineață ne putem întâlni”, a scris un român pe Facebook.

