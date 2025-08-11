„F1”, filmul în care joacă rolul unui pilot de formula 1 aflat la finalul carierei, reprezintă un record pentru . Producția a devenit cel mai mare succes de box-office din cariera actorului.

Cuprins:

Ce încasări a avut noua peliculă

Ce rol face Brad Pitt în „F1”

Ce încasări a avut noua peliculă

În primele șase săptămâni de la lansare, „F1” a avut încasări totale de peste 552 de milioane de dolari, la nivel mondial, până în 8 august, potrivit publicației Variety. Filmul realizat de Joseph Kosinski a devenit cel mai mare succes de box-office din cariera lui Brad Pitt. anterior era deținut de deținut de „World War Z”. Pelicula a înregistrat 540 de milioane de dolari în 2013.

În acest context, având în vedere succesul de casă, „F1” va fi relansat în cinematografele IMAX, începând cu 15 august.

Dincolo de succesul personal al lui Brad Pitt, aceste cifre reprezintă un punct de cotitură istoric pentru Apple TV, care a produs filmul. Serviciul de streaming nu a mai avut până acum astfel de încasări la box-office. Recordul anterior înregistrat de Apple a fost deținut de „Napoleon”, produs de Ridley Scott care a avut încasări de 221 de milioane de dolari în 2023.

Ce rol face Brad Pitt în „F1”

Brad Pitt îl interpretează pe Sonny Hayes, în ultima peliculă, „F1”. Acesta este un fost pliot de care a fost forțat să se retragă, în plină glorie, din cauza unei accidentări grave. El revine pe circuit, după 30 de ani, la insistențele unui vechi prieten, fostul său coechipier Ruben Cervantes, interpretat Javier Barden pentru a-i salva echipa de la desființare.

Între producători se numără și Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial la Formula 1. Iar filmările au avut loc în timpul curselor reale de Formula 1, folosind mașini replici.

„Publicul din întreaga lume a aclamat F1, filmul, ca fiind o experiență cinematografică plină de adrenalină (…). Joe, Jerry, Brad, Lewis și echipa vizionară din spatele filmului au creat un blockbuster de vară care combină emoția și acțiunea”, a declarat Matt Dentler, Head of Feature Films la Apple Original Films, într-un comunicat.