Un român urmărit internațional, aflat pe lista Most Wanted, va fi adus în țară. De ce este acuzat

09 sept. 2025, 23:59
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ

Un român urmărit internațional, aflat pe lista Most Wnated, va fi adus în țară în noaptea dintre 9 și 10 septembrie. Individul a fost condamnat la închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism.

Cuprins:

  1. Ce pedeapsă a primit bărbatul
  2. Câte persoane urmărite de autoritățile române au fost găsite în străinătate, în 2025
  3. Țările din care au fost aduse cele mai multe persoane căutate de polițiștii români

 

 

Ce pedeapsă a primit bărbatul

Românul urmărit internațional, care urmează să fie adus în țară în această noapte, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru trafic de minori și proxenetism.

„În noaptea de 9 spre 10 septembrie, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare. Bărbatul va fi adus din Marea Britanie şi va fi introdus într-o unitate de detenţie, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea”, a anunţat Poliţia Română.

Câte persoane urmărite de autoritățile române au fost găsite în străinătate, în 2025

În perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2025, 790 de persoane căutate de autoritățile din România au fost găsite în afara ţării. Dintre acestea, au fost aduse în România 769. Pentru restul de 21 de oameni depistați în străinătate, dar care urmează să fie aduși la noi în țară, procedurile judiciare de predare sau extrădare sunt în curs de soluţionare de către autorităţile din statele în care au fost găsiți, potrivit IGPR, citat de Știrile ProTV.

Țările din care au fost aduși cele mai multe persoane căutate de polițiștii români

Cele mai multe persoane căutate de autoritățile române au fost predate sau extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi Franţa.

La rândul ei, România a predat 325 de persoane altor state. Cele mai multe au fost transferate către Germania, Austria, Franţa şi Italia.

