Un român a dus cultivatul de legume la alt nivel. La propriu. Bărbatul, stabilit în județul Alba, a forțat limitele naturii într-atât încât și-a construit propria grădină pe acoperișul casei. Ceea ce părea a fi o idee trăznită, s-a dovedit un adevărat succes. Acum, tot ce trebuie să facă când are nevoie de legume proaspete este să dea o fugă pe acoperiș.

Cuprins:

Cum i-a venit bărbatului ideea de a-și construit grădină pe casă Ce planuri are bărbatul pentru suprafața de acoperiș încă neocupată

Cum i-a venit bărbatului ideea de a-și construit grădină pe casă

Mihai Oltean, un informatician din Cugir, a revoluționat cultivarea legumelor. Totul a pornit de la o viziune, care după doi ani de muncă, s-a transformat într-un proiect. În cele din urmă, proiectul a devenit realitate, o realitate care astăzi, lui Mihai îi oferă produse proaspete, sănătoase, iar trecătorilor, ceva de admirat.

Grădina de legume se găsește pe partea nordică a acoperișului cu două ape construit de Mihai, în vreme ce pe partea sudică, bărbatul a montat mai multe panouri solare. În mica grădina suspendată au fost plantate roșii, ardei, gogoșari, salată și spanac, însă recolta celor două din urmă a fost foarte modestă. Recent, Mihai a împrăștiat peste pământul de pe acoperiș și câteva boabe de grâu, care au răsărit fără probleme.

„Motivul pentru care am inițiat acest proiect este faptul că acoperișurile au suprafețe mari, dar care sunt folosite doar într-un singur scop: de a proteja casa de ploaie și zăpadă. Ar trebui să avem mai multe beneficii de pe urma acestor suprafețe mari! De exemplu, am putea obține energie electrică și hrană de pe aceste suprafețe!”, a declarat Mihai pentru

Ce planuri are bărbatul pentru suprafața de acoperiș încă neocupată

Un alt aspect interesant al acoperișului casei lui Mihai este că, sub panourile solare și ghivecele în care cresc plante nu există . Bărbatul consideră că astfel ar fi făcut o risipă de material, întrucât sunt suficient de rezistente pentru protejarea casei de ploaie și zăpadă.

Mihai nu se oprește aici. Cum panourile solare și grădina suspendată nu ocupă toată suprafața acoperișului, bărbatul va continua să dea viața unor proiecte la care unii nici măcar nu se gândesc.

„Intenționez să extind ideile la întregul acoperișul, în funcție de rezultatele testelor. Am plecat de la un acoperiș vechi, cu multe probleme, iar acesta a fost un alt motiv pentru care l-am construit pe cel nou”, a mai povestit el.