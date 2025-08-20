Un șofer a încercat să dea mită unui polițist. Cu ce amendă s-a ales

Un , în vârstă de 51 de ani, a încercat să dea mită unui pentru a trece cu vederea ilegalitatea comisă, însă agentul a refuzat. În schimb, șoferul din Botoșani s-a ales cu o amendă și nu numai.

Bărbatul de 51 de ani din Botoșani a fost prins de agentul de poliție în timp ce circula cu 122 de kilometri pe oră, pe o porțiune de drum unde limita e de 50, conform

Oamenii legii l-au tras pe dreapta și, în timp ce întocmeau actele, șoferul a încercat să își îndrepte fapta oferind polițistului o mie de lei, prin buzunarul portierei din spate. Mita era înfășurată în procesul verbal.

Polițistul care a primit mita a dat dovadă de corectitudine și nu a acceptat banii. În schimb, acesta l-a reclamat imediat pe șoferul în cauză, din Botoșani, la Serviciul Județean Anticorupție, pentru dare de mită.

Astfel, bărbatul de 51 de ani a primit o amendă de 4 mii de lei. Mai mult, el nu mai poate conduce patru luni.