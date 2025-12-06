Accident ciudat în Sectorul 5 al Capitalei. Un șofer a intrat cu mașina într-un copac, apoi a accelerat brusc și a lovit două ambulanțe SMURD venite să-i acorde primul ajutor.

Cum s-a produs accidentul

Șoferul, în vârstă de 26 de ani, se deplasa pe strada Anghel Alexandru, dinspre strada Zeţarilor către strada Luică. În dreptul unui imobil, el a pierdut controlul volanului şi a lovit un copac de pe marginea celuilalt sens de deplasare.

La fața locului au ajuns două ambulanțe SMURD pentru ai acorda primul ajutor. Pentru că șoferul nu comunica cu echipajele de prim ajutor, acestea au spart geamul pasagerului din dreapta faţă.

Din motive încă necunoscute, bărbatul a accelerat brusc apoi, avariind ușor ambulanțele.

Ce s-a întâmplat după accident

În urma testării, poliţiştii au stabilit că șoferul nu consumase nici alcool, şi nici droguri, informează

Bărbatul nu a dorit să i se acorde îngrijiri medicale, fiind condus la sediul Biroului Accidente Uşoare, pentru întocmirea documentelor de constatare şi luarea măsurilor necesare. Și șoferii ambulanţelor SMURD au fost îndrumaţi la Biroul Accidente Uşoare.