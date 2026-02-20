Un tânăr de 26 de ani din Sibiu este cercetat penal după ce ar fi furat un autoturism în ultima zi a anului 2025 și l-a folosit aproape două luni fără a fi prins de autorități. Bărbatul nu avea permis de conducere, iar mașina circula cu plăcuțe false de înmatriculare.

Furtul și dispariția autoturismului

Proprietarul autoturismului a sesizat poliția în ajunul Anului Nou, când a constatat că mașina, parcată pe o stradă din Sibiu, a dispărut între orele 16:00 și 18:30. Cazul a fost preluat de Biroul Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, care a deschis ancheta pentru furt și a demarat verificările specifice, scrie Adevărul.

Pe parcursul a aproape două luni, autoturismul nu a fost găsit, însă joi, 19 februarie, în jurul orei 12:50, polițiștii au observat o mașină care corespundea descrierii celei furate în trafic, pe raza municipiului .

Urmărire în trafic și reținerea

Polițiștii au pornit în urmărirea vehiculului, care s-a încheiat la intersecția străzilor Europa Unită și München, după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara carosabilului. La fața locului, oamenii legii l-au imobilizat imediat pe conducătorul auto. În autoturism se aflau și alți trei pasageri, cu vârste între 30 și 35 de ani, care au fost verificați și imobilizați temporar.

În urma controlului, polițiștii au stabilit că mașina era cea furată la sfârșitul anului trecut și că avea montate numere false de înmatriculare. De asemenea, tânărul de 26 de ani nu avea dreptul de a conduce.

Măsuri legale și anchetă

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru a stabili toate circumstanțele în care au fost comise faptele și pentru a se dispune măsurile legale care se impun.

Autoritățile precizează că ancheta vizează nu doar furtul și conducerea fără permis, ci și identificarea tuturor implicărilor pasagerilor și a posibilelor infracțiuni conexe.