Șoferii, vizați de o nouă escrocherie pe șosele. Numărul victimelor este în creștere

O nouă înșelătorie îi vizează pe aflați în trafic, pe șosele, iar mulți cad victime escrocilor care profită de bunăvoința lor. a reținut pe unul dintre aceștia.

Noua a fost dată în vileag de polițiștii din municipiul Râmnicu Vâlcea. Aceștia au acționat după ce mai mulți șoferi au reclamat că au fost păcăliți în trafic de un individ care pretindea că i s-a stricat mașina și avea nevoie urgentă de bani. În urma anchetei, polițiștii au reținut un bărbat de 62 de ani care aborda șoferii pe drumurile publice și le cerea bani.

Potrivit unei comunicări a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, individul își păcălea victimele spunându-le că are o defecțiune la propriul autovehicul și că nu are bani să-l ducă în service. Drept care cerea sume de bani pentru a-și repara mașina. De multe ori, când victima se lăsa mai greu, escrocul insista că este vorba despre o urgență și că trebuie să ajungă neapărat la atelier.

„Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Totodată, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca suspectul să fie prezentat magistraților cu propunere legală”, au precizat reprezentanții IPJ Vâlcea.

În acest moment, anchetatorii încearcă să stabilească numărul total al victimelor de care a profitat bărbatul și valoarea totală a prejudiciului. Drept urmare, polițiștii au făcut apel la cei care au trecut printr-o situație asemănătoare să depună plângere la poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Alte escrocherii în trafic

Nu este singurul tip de înșelătorie care îi vizeză pe șoferii care circulă pe drumurile publice din România. În ultimii ani, polițiștii au semnalat mai multe metode prin care oamenii au fost păcăliți. De curând, polițiștii din Ilfov au descoperit o grupare care aborda conducătorii auto sub pretextul că au rămas fără combustibil.

Escrocii cereau sume de bani, pentru a alimenta, promițând că vor returna sumele ulterior. Mai mult, în locul banilor ofereau, la schimb, ca garanție, bijuterii false.

O altă metodă prin care șoferii sunt păcăliți, este cea prin care un individ cu veleități de cascador simulează accidente în trafic. Un astfel de individ opera pe șoselele din București. El aborda câte un șofer și îl acuza că i-a avariat autoturismul, după care cerea bani, ca plată pentru acoperirea reparațiilor. Astfel, susținea, se evita intervenția poliției sau implicarea societăților de asigurări.

De altfel, poliția avertizează șoferii care au de-a face cu astfel de indivizi să nu se lase păcăliți. Astfel de înșelătorii sunt din ce în ce mai des întâlnite în trafic. Drept urmare, în astfel de situații se recomandă șoferilor să apeleze la poliție și să nu se lase păcăliți să ofere bani.