B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un tânăr jandarm a emoționat un avion întreg. A interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine (VIDEO)

Un tânăr jandarm a emoționat un avion întreg. A interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine (VIDEO)

Ana Beatrice
30 nov. 2025, 19:39
Un tânăr jandarm a emoționat un avion întreg. A interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Jandarmeria Română
Cuprins
  1. Cum a ajuns un jandarm român să emoționeze un avion întreg
  2. Ce mesaj a transmis Jandarmeria Română după momentul din avion
  3. Cum au reacționat internauții la interpretarea imnului

Un tânăr jandarm a oferit un moment rar și memorabil, interpretând imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. A urcat cu vioara la bordul unui avion Tarom și, în mijlocul pasagerilor, a transformat cabina într-o scenă emoționantă.

Cum a ajuns un jandarm român să emoționeze un avion întreg

Personalul de bord i-a anunțat pe pasageri că urmează un moment special. În câteva clipe, cabina avionului s-a transformat într-un mic spectacol patriotic.

Un jandarm român, îmbrăcat în uniformă, a interpretat imnul României în timp ce aeronava zbura la peste 10.000 de metri altitudine.

Surprinși și impresionați, pasagerii au scos telefoanele și au filmat întreaga scenă. „Vă mulțumesc că mi-ați acordat atenția dumneavoastră. Purtați România la înălțime pe orice meridian”, a spus jandarmul.

Ce mesaj a transmis Jandarmeria Română după momentul din avion

Jandarmeria Română a reacționat după momentul emoționant din avion.

„Mulțumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulțumim întregului personal, dar și călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulți ani, România”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții Jandarmeriei.

Cum au reacționat internauții la interpretarea imnului

Oamenii au fost profund impresionați de momentul surprinzător oferit de tânărul jandarm. Comentariile lor vorbesc de la sine.

Mulți au lăudat măiestria interpretării și emoția transmisă, unii spunând că le-au dat lacrimile. Au apreciat sunetul cald al viorii, respectul arătat țării și curajul de a crea un astfel de moment unic la întoarcerea acasă.

Mesaje precum „Superb”, „Respect”, „Felicitări!” sau „La mulți ani, România!” au umplut secțiunea de comentarii.

Tags:
Citește și...
Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Bucovina i-a cucerit pe turiști în minivacanță: „Aici am găsit cea mai bună mâncare”
Eveniment
Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Bucovina i-a cucerit pe turiști în minivacanță: „Aici am găsit cea mai bună mâncare”
Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei
Eveniment
Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei
Estimările privind evoluția demografică arată un viitor sumbru. România riscă să piardă 700.000 de oameni în doar 15 ani
Eveniment
Estimările privind evoluția demografică arată un viitor sumbru. România riscă să piardă 700.000 de oameni în doar 15 ani
Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primei luni ca vicepremier: „M-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă”
Eveniment
Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primei luni ca vicepremier: „M-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă”
Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”
Eveniment
Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”
Gabriel Oprea, președintele UMPMV, mesaj de 1 Decembrie: „România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic”
Eveniment
Gabriel Oprea, președintele UMPMV, mesaj de 1 Decembrie: „România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic”
Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate
Eveniment
Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate
Ciprian Ciucu – omul din spatele primarului
Eveniment
Ciprian Ciucu – omul din spatele primarului
Hubert Thuma, gest simbolic înainte de Ziua Națională. Președintele CJ Ilfov a mers în vizită la un veteran din cel de-Al Doilea Război Mondial: „L-am felicitat și i-am lăsat un mic dar, drept prețuire”
Eveniment
Hubert Thuma, gest simbolic înainte de Ziua Națională. Președintele CJ Ilfov a mers în vizită la un veteran din cel de-Al Doilea Război Mondial: „L-am felicitat și i-am lăsat un mic dar, drept prețuire”
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin
Eveniment
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin
Catalin Drula
Ultima oră
20:41 - Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Bucovina i-a cucerit pe turiști în minivacanță: „Aici am găsit cea mai bună mâncare”
18:59 - Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei
18:20 - Estimările privind evoluția demografică arată un viitor sumbru. România riscă să piardă 700.000 de oameni în doar 15 ani
17:45 - Andreea Bălan pune capăt zvonurilor! A fost sau nu Săndel Bălan invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temi mă va conduce la altar”
17:36 - Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primei luni ca vicepremier: „M-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă”
16:46 - Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”
16:20 - Gabriel Oprea, președintele UMPMV, mesaj de 1 Decembrie: „România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic”
16:03 - Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate
16:02 - Ciprian Ciucu – omul din spatele primarului
15:16 - Andreea Bălan răspunde zvonurilor potrivit cărora tatăl ei nu a fost invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temișan mă va conduce la altar”