Un tânăr jandarm a oferit un moment rar și memorabil, interpretând imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. A urcat cu vioara la bordul unui avion și, în mijlocul pasagerilor, a transformat cabina într-o scenă emoționantă.

Cum a ajuns un jandarm român să emoționeze un avion întreg

Personalul de bord i-a anunțat pe pasageri că urmează un moment special. În câteva clipe, cabina avionului s-a transformat într-un mic spectacol patriotic.

Un jandarm român, îmbrăcat în uniformă, a interpretat imnul României în timp ce aeronava zbura la peste 10.000 de metri altitudine.

Surprinși și impresionați, pasagerii au scos telefoanele și au filmat întreaga scenă. „Vă mulțumesc că mi-ați acordat atenția dumneavoastră. Purtați România la înălțime pe orice meridian”, a spus jandarmul.

Ce mesaj a transmis Jandarmeria Română după momentul din avion

a reacționat după momentul emoționant din avion.

„Mulțumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulțumim întregului personal, dar și călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulți ani, România”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții Jandarmeriei.

Cum au reacționat internauții la interpretarea imnului

Oamenii au fost profund impresionați de momentul surprinzător oferit de tânărul jandarm. Comentariile lor vorbesc de la sine.

Mulți au lăudat măiestria interpretării și emoția transmisă, unii spunând că le-au dat lacrimile. Au apreciat sunetul cald al viorii, respectul arătat țării și curajul de a crea un astfel de moment unic la întoarcerea acasă.

Mesaje precum „Superb”, „Respect”, „Felicitări!” sau „La mulți ani, România!” au umplut secțiunea de comentarii.