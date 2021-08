Un timișorean, cercetat penal pentru că a ajutat 35 de persoane să se pensioneze cu acte false

Un bărbat din Timișoara este cercetat penal după ce a ajutat 35 de persoane să obțina pensii cu acte false și să cauzeze un prejudiciu de peste 700.000 de lei.

”Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a dispus trimiterea in judecata a unei persoane care are calitatea de inculpat, sub aspectul savarsirii a 33 de infracţiuni de complicitate la inselaciune, doua infractiuni de complicitate la tentativa la inselaciune si 79 de infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata”, transmit reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara.

In perioada 20 octombrie 2015 – 18 mai 2020, barbatul a ajutat 35 de persoane sa depuna la Casa Judeteana de Pensii Timis, cereri de pensionare in urma carora au fost emise decizii de pensionare, fiind

In urma acestei fapte a fost creat un prejudiciu Casei Nationale de Pensii Publice in valoare totala de 722.448 lei.

O parte din paguba a fost recuperata pe parcursul urmaririi penale prin restituirea sumelor de bani incasate cu titlu de pensie in mod ilegal de catre beneficiarii acestora catre Casa Judeteana de Pensii Timis.

Procurorii fac cercetari, in continuare, pentru fapte de aceeasi natura, existand indicii ca mai multe persoane au procedat in aceeasi maniera.