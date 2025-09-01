Un tren a luat foc din mers. Au fost evacuați 1.300 de pasageri

Un care circula pe ruta Mangalia-Craiova a luat foc din mers. În urma acestora, au fost evacuați 1.300 de .

Ce s-a întâmplat

Cauza incendiului

Ce s-a întâmplat

Totul s-a petrecut aseară, în Constanța, la scurt timp după ce garnitura a plecat din stație, conform .

Trenul Interregio 1996 a plecat din Mangalia la ora 12 și 43 de minute și a ajuns la stația Palas, din Constanța, cu o oră întârziere.

Nu după mult timp de la plecarea din gară, locomotiva a luat foc din mers. Toți călătorii, în număr de 1.300, au fost dați jos din cele 15 vagoane.

Cauza incendiului

La fața locului s-au deplasat pompierii cu două autospeciale de stingere, una din ele cu pulbere și un echipaj SMURD B2.

„S-au deplasat două autospeciale de stingere, una din ele cu pulbere și un echipaj SMURD B2, incendiul manifestându-se la nivelul pantografului”, a precizat Oana Manoilă, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Călătorii au fost preluați de o altă locomotivă, după ce militarii au stins incendiul. Nimeni nu a fost rănit.

Cauza incendiului este momentan necunoscută. Pompierii încearcă să stabilească de la ce a pornit totul.