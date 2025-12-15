B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
15 dec. 2025, 10:49
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă un brad de Crăciun decorat de un specialist
  2. Poate bradul de Crăciun să spună o poveste

Un trend tot mai dorit definește Crăciunul de anul acesta. Spui adio stresului, cutiilor împrăștiate prin casă, globurilor încâlcite și orelor pierdute cu împodobitul bradului.

Un decorator profesionist ajunge direct la tine acasă, cu lumini, ornamente și un concept clar, bine structurat. Fiecare detaliu este ales cu grijă, de la paleta cromatică până la așezarea perfectă a decorațiunilor. Rezultatul este un brad spectaculos, echilibrat și rafinat, exact ca în reviste.

Cât costă un brad de Crăciun decorat de un specialist

Persoanele care își doresc un brad cu adevărat spectaculos pot apela la un specialist. Decorul este realizat pe loc, iar magia prinde viață chiar sub ochii lor. Fiecare etapă este atent gândită, astfel încât rezultatul final să fie spectaculos și perfect armonizat cu spațiul. Întregul proces este rapid, bine organizat și complet lipsit de stres.

„Este al treilea Crăciun în care eu împodobesc brazi şi sunt foarte mândră de ceea ce îmi iese. Cererea este în creştere şi sunt deschişi, pentru că oricine îşi doreşte să găsească acasă un brad frumos şi să scutească câteva ore de decorat”, a declarat un decorator, potrivit observatornews.ro.

Împodobirea unui brad durează, în medie, minimum două ore. Prețurile pornesc de la 500 de lei și pot ajunge la 1000 de lei, în funcție de complexitatea și rafinamentul designului ales. Totul este stabilit din timp, pentru ca rezultatul final să fie exact pe gustul clientului. Aceștia pot alege personal decorațiunile sau pot lăsa întreaga experiență pe mâna decoratorului, pentru un efect surpriză complet.

Poate bradul de Crăciun să spună o poveste

Pentru unii, bradul nu este doar un decor, ci o adevărată poveste spusă prin culori și detalii.

„Încă de anul trecut, de când am aflat că urmează să am o fetiţă m-am gândit să facem ceva colorat, Candyland. Să fie aşa, mai pentru copilaşi”, a declarat o femeie.

Alte persoane spun că ideea cu bradul „la cheie” este una excelentă, mai ales pentru oamenii mereu pe fugă, care muncesc mult și nu mai au timp să se ocupe de decorarea bradului.

