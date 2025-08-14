B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița

Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița

B1.ro
14 aug. 2025, 15:08
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Sursă foto: TikTok/@laur.2020

Un șofer a fost la un pas de tragedie. Camera montată pe autoturismul acestuia a suprins momentul în care un tub de eoliană s-a desprins de pe mașina care-l transporta și s-a răsturnat pe câmp.

Cuprins:

  1. Unde a avut loc incidentul
  2. Ce pagube a produs incidentul

Unde a avut loc incidentul

O secundă de atenție l-a salvat pe un șofer de la o nenorocire. Acesta circula în spatele unui transport de componente de euoliene, când deodată, cilindrul s-a desprins şi s-a răsturnat în câmp, din motive încă necunoscute. Incidentul s-a petrecut pe 9 august un drum dintre Giurgeni și Țăndărei, în județul Ialomița.

Ce pagube a produs incidentul

Tubul de eoliană se rostogolește pe câmp până când, la puțin timp după ce s-a desprins de transport, se oprește într-un stâlp de electricitate  pe care forța impactului și greutatea cilindrului l-a înclinat. Piesa lăsată în urmă atrage atenția șoferilor care tranzitează șoseaua.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Videoclipul care a surprins momentul desprinderii tubului de eoliana a fost postat pe TikTok, acolo unde a devenit rapid viral. Internauții nu au ezitat să lase comentarii la postare, potrivit Observator News.

Convoiul era însoţit şi de o maşină de poliţie. Autorităţile urmează să stabilească circumstanțele exact în care a avut loc incidentul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
Eveniment
Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
Alimentul care se găsește din abundență în pădurile din România, dar pentru care italienii plătesc sute de euro
Eveniment
Alimentul care se găsește din abundență în pădurile din România, dar pentru care italienii plătesc sute de euro
Scene ilare pe o plajă din Constanța. O mașină cu numere de Polonia a rămas blocată în nisip după ce a ignorat semnele care interzic accesul auto
Eveniment
Scene ilare pe o plajă din Constanța. O mașină cu numere de Polonia a rămas blocată în nisip după ce a ignorat semnele care interzic accesul auto
Cât de importantă este educația pentru a avea succes în viață. Forma de învățământ preferată de români (Sondaj)
Eveniment
Cât de importantă este educația pentru a avea succes în viață. Forma de învățământ preferată de români (Sondaj)
Ce pensie primește un român care a lucrat doar o zi
Eveniment
Ce pensie primește un român care a lucrat doar o zi
Anchetă la o maternitate din Timișoara. O tânără de 17 ani a murit la o zi după naștere
Eveniment
Anchetă la o maternitate din Timișoara. O tânără de 17 ani a murit la o zi după naștere
Românii susțin protestele profesorilor împotriva măsurilor de austeritate. Politicienii, vinovați de degradarea sistemului de învățământ. Cel mai bun ministru al Educației (Sondaj)
Eveniment
Românii susțin protestele profesorilor împotriva măsurilor de austeritate. Politicienii, vinovați de degradarea sistemului de învățământ. Cel mai bun ministru al Educației (Sondaj)
Sunt zece zile de când pompierii încearcă să lichideze incendiul din Delta Dunării. Au intervenit elicoptere Black Hawk
Eveniment
Sunt zece zile de când pompierii încearcă să lichideze incendiul din Delta Dunării. Au intervenit elicoptere Black Hawk
Reabilitarea termică: obligație climatică sau beneficiu social?
Eveniment
Reabilitarea termică: obligație climatică sau beneficiu social?
Ultima oră
15:47 - Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
15:36 - Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră
15:33 - Călin Georgescu nu s-a retras din politică! Dezvăluirile lui George Simion. Ce plan are, de fapt
15:30 - Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
15:06 - Peste 500 de școli sunt vizate de reorganizare. Anunț de ultimă oră de la Ministerul Educației
15:03 - Un nou conflict în Guvern pe tema investițiilor din PNRR. PSD îl avertizează pe Bolojan și anunță o ședință a conducerii: Nu există consens în Coaliție
14:58 - Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
14:37 - George Simion rupe tăcerea despre Gigi Becali: “Eu chiar am crezut”
14:35 - Alimentul care se găsește din abundență în pădurile din România, dar pentru care italienii plătesc sute de euro
14:31 - Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Cu ce club a semnat fotbalistul