Un șofer a fost la un pas de tragedie. Camera montată pe autoturismul acestuia a suprins momentul în care un tub de eoliană s-a desprins de pe mașina care-l transporta și s-a răsturnat pe câmp.

Cuprins:

Unde a avut loc incidentul Ce pagube a produs incidentul

Unde a avut loc incidentul

O secundă de atenție l-a salvat pe un șofer de la o nenorocire. Acesta circula în spatele unui transport de componente de euoliene, când deodată, cilindrul s-a desprins şi s-a răsturnat în câmp, din motive încă necunoscute. Incidentul s-a petrecut pe 9 august un drum dintre Giurgeni și Țăndărei, în județul Ialomița.

Ce pagube a produs incidentul

Tubul de eoliană se rostogolește pe câmp până când, la puțin timp după ce s-a desprins de transport, se oprește într-un stâlp de electricitate pe care forța impactului și greutatea cilindrului l-a înclinat. Piesa lăsată în urmă atrage atenția șoferilor care tranzitează șoseaua.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Videoclipul care a surprins momentul desprinderii tubului de eoliana a fost postat pe , acolo unde a devenit rapid viral. nu au ezitat să lase comentarii la postare, potrivit .

Convoiul era însoţit şi de o maşină de poliţie. Autorităţile urmează să stabilească circumstanțele exact în care a avut loc incidentul.