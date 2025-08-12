B1 Inregistrari!
Un român a fost șocat să afle cât costă o salată în aeroport. Internauții au glumit pe seama lui: „Așa-i când mergi cu avionul prima dată”

12 aug. 2025, 08:24
Sursă foto: Pixabay

O fotografie care surprindea costul mâncării în aeroport a devenit virală pe Facebook. În timp ce unii internauți i-au ținut partea autorului postării, alții au încercat să ofere argumente raționale pentru care prețurile din aeroport le depășesc cu mult pe cele dintr-un magazin obișnuit.

Cuprins:

  1. Cât costă în aeroport o apă plată la jumate
  2. Cum au justificat utilizatorii prețurile mari din aeroport

Cât costă în aeroport o apă plată la jumate

Un român și-a exprimat indignarea pe Facebook referitor la prețurile percepute pe mâncare în aeroport. Acesta a fost surprins să vadă că prețul pentru o salată pleca de la 59 de lei și putea ajunge până la 62 de lei, iar un sandwich simplu, cu șuncă și cașcaval, costă 51 de lei. Postarea a stârnit un val de reacții, mare parte dintre internauți fiind de aceeași părere cu autorul postării: prețurile percepute în aeroport sunt exagerate.

„Prețurile sunt enorme, mult mai mari decât în alte aeroporturi din Europa. Dar… să dai 33 lei pe un amărât de cappuccino și un croissant, să poți intra în spațiul de fumat sau 16 lei pe o apă plată la jumate e de noaptea minții…”, a scris un utilizator, potrivit Click!.

Cum au justificat utilizatorii prețurile mari din aeroport

Au existat și oameni care nu au fost de acord cu cel care a făcut postarea.

„Nu plătești salata, plătești locul de unde cumperi, așa se explică prețul”, a spus un utilizator.

 „Așa-i când mergi cu avionul prima dată, te miri că e scump, dar peste tot în lume, în aeroport, e de 3-4 ori mai scump”, a spus un altul. Însă, unii au ținut să-l contrazică în ceea ce privește prețul mărit al mâncării în toate aeroporturile din lume: „Sandviș în Otopeni – 70 de lei. Sandviș în Charles de Gaulle – 6 euro. Sandviș în Ottawa – 6 dolari canadieni (1 dolar – 3,1 lei)”.

