O fotografie care surprindea costul mâncării în aeroport a devenit virală pe Facebook. În timp ce unii internauți i-au ținut partea autorului postării, alții au încercat să ofere argumente raționale pentru care prețurile din aeroport le depășesc cu mult pe cele dintr-un magazin obișnuit.

Cuprins:

Cât costă în aeroport o apă plată la jumate

Un român și-a exprimat indignarea pe Facebook referitor la prețurile percepute pe mâncare în aeroport. Acesta a fost surprins să vadă că prețul pentru o salată pleca de la 59 de lei și putea ajunge până la 62 de lei, iar un simplu, cu șuncă și cașcaval, costă 51 de lei. Postarea a stârnit un val de reacții, mare parte dintre internauți fiind de aceeași părere cu autorul postării: prețurile percepute în aeroport sunt exagerate.

„Prețurile sunt enorme, mult mai mari decât în alte aeroporturi din . Dar… să dai 33 lei pe un amărât de cappuccino și un croissant, să poți intra în spațiul de fumat sau 16 lei pe o apă plată la jumate e de noaptea minții…”, a scris un utilizator, potrivit .

Cum au justificat utilizatorii prețurile mari din aeroport

Au existat și oameni care nu au fost de acord cu cel care a făcut postarea.

„Nu plătești salata, plătești locul de unde cumperi, așa se explică prețul”, a spus un utilizator.

„Așa-i când mergi cu prima dată, te miri că e scump, dar peste tot în lume, în aeroport, e de 3-4 ori mai scump”, a spus un altul. Însă, unii au ținut să-l contrazică în ceea ce privește prețul mărit al mâncării în toate aeroporturile din lume: „Sandviș în Otopeni – 70 de lei. Sandviș în Charles de Gaulle – 6 euro. Sandviș în Ottawa – 6 dolari canadieni (1 dolar – 3,1 lei)”.