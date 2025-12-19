Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea

Ilie Bolojan s-a săturat de scandalurile din coaliție. La ședința de joi a liberalilor, liderul PNL a adus în discuție schimbarea protocolului și cere sancțiuni.

Ce sancțiuni ar vrea Bolojan în protocolul coaliției

Premierul Ilie Bolojan și ceilalți lideri liberali, adunați joi în ședință au decis să pună pe masa coaliției o schimbare a protocolului. Sătul de scandalurile dintre PSD și USR, șeful Guvernului ar vrea ca, din luna ianuarie, să negocieze cu ceilalți lideri ai partidelor din o modificarea a înțelegerii.

Ilie Bolojan ar vrea ca cei care încalcă acordul, așa cum a făcut PSD la votul moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, să fie sancționați.

În acest moment, dacă ne referim strict la episodul moțiunii împotriva Dianei Buzoianu, în acordul semnat de liderii coaliției scrie clar că că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează, nu votează moțiune simplă sau moțiune de cenzură, însă dacă se încalcă această cutumă, nu se întâmplă nimic. Iar Ilie Bolojan vrea să schimbe asta și să impună sancțiuni.

Tensiunile din coaliție dintre PSD și USR au explodat

După ce PSD a votat împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acum la se discută despre o revanșă. Se pune problema dacă USR-iștii vor adopta aceeași metodă ca social-democrații și vor vota moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Justiției Radu Marinescu.

”Asta este o încălcare a unui cuvânt dat, care totuşi este grav, care trebuie să însemne ceva. Şi tocmai de aceea, întrebarea mea este: ce mai înseamnă acest acord de coaliţie? Problema pentru mine nu este limbajul, ci problema, de fond, este: mai credem că avem nişte reguli după care funcţionăm în această coaliţie sau fiecare îşi face regulile după cum doreşte, în fiecare zi? Şi acolo trebuie să ne întoarcem, la regulile stabilite, iar dacă cineva vrea să schimbe regulile, atunci tot cu semnătura fiecăruia după ce am agreat ceva.”, a declarat Dominic Fritz.