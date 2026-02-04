B1 Inregistrari!
Uraniu și metale rare descoperite în Munții Apuseni de o companie canadiană. Cum s-ar putea schimba harta resurselor din România

Iulia Petcu
04 feb. 2026, 08:42
Foto: Facebook Parcul Natural Apuseni
Cuprins
  1. Ce a descoperit compania canadiană
  2. Cum arată potențialul geologic al zonei explorate
  3. Ce dificultăți financiare are compania

Descoperirile recente din Munții Apuseni readuc în discuție potențialul mineral al României și rolul său în securitatea energetică regională. O companie canadiană anunță resurse care ar putea schimba perspectivele industriei miniere autohtone.

Ce a descoperit compania canadiană

Leading Edge Materials a anunțat identificarea unor resurse potențiale importante de uraniu, aur și mai multe metale critice într-un perimetru considerat strategic. Zăcământul Bihor Sud este văzut drept o oportunitate majoră pentru relansarea mineritului și pentru reducerea dependențelor externe ale României.

Compania deține licența de explorare pentru o suprafață de 25 de kilometri pătrați, situată în Munții Apuseni, la aproximativ 90 de kilometri sud-est de Oradea. Zona vizată include Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, cu un potențial extins la nivelul întregii licențe, potrivit Profit.ro.

Cum arată potențialul geologic al zonei explorate

Datele de cartografiere și eșantionare indică o mineralizație extinsă, dominată de oxid de uraniu asociat cu silicifiere de tip jaspis și sulfuri polimetalice. Sunt menționate prezențe consistente de cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc, găzduite în roci silicio-carbonatice și calcare cristaline.

Există indicii că mineralizația dintre Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu ar putea fi interconectată, formând o zonă continuă. Aceasta s-ar întinde pe aproximativ șase kilometri pe direcția nord–sud și o distanță similară est–vest.

“Dovezile se acumulează în favoarea unei mineralizații de mare amploare între Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, oferind o bază solidă pentru explorări suplimentare și pentru potențialul de resurse,” a declarat Kurt Budge, CEO al companiei. Acesta mizează pe atragerea de investiții și pe un program de explorare revigorat, relatează Ziare.com.

“Având în vedere recenta modernizare a uzinei de procesare Feldioara, asigurarea unor noi surse interne de uraniu a devenit de importanță strategică pentru obiectivele României privind independența energetică.” Budge amintește și de istoria mineritului din zonă, care ar putea fi reactivată.

Ce dificultăți financiare are compania

Leading Edge Materials a raportat o pierdere netă de 3,2 milioane de dolari pentru anul fiscal încheiat la 31 octombrie 2025. Deficitul acumulat a ajuns la aproximativ 52,6 milioane de dolari, potrivit raportărilor financiare.

Capitalul de lucru, de 1,88 milioane de dolari, acoperă cheltuielile administrative pe termen scurt, dar nu permite finanțarea explorărilor din România și Suedia. Compania a transmis recent că are nevoie de finanțare suplimentară pentru proiectele din Apuseni și pentru redeschiderea minei Woxna.

