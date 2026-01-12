Comandamentul Energetic Național a fost convocat de ministrul Energiei, într-o reuniune pentru ziua de luni, 12 ianuarie, începând cu ora prânzului. Măsura vine în contextul din aceste zile.

Comandamentul Energetic Național convocat de Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, luni, la ora 12:00, a Comandamentului Energetic Naţional. Decizia a venit în contextul prognozei anunțate de meteorologi pentru aceste zile. Vremea geroasă se va instala în cea mai mare parte a țării până în data de 15 ianuarie.

Şedinţa Comandamentului va avea loc la sediul Dispecerului Energetic Naţional. La finalul discuțiilo, în jurul orei 13:30, ministrul Energiei va susţine declaraţii de presă.

Anterior, într-o intervenție televizată, ministrul Bogdan Ivan a transmis că România are suficiente pentru a face faţă perioadelor cu temperaturi scăzute. El a precizat că autoritățile române s-au asigurat încă din vară că vor fi suficiente resurse de gaze naturale pentru a face față oricăror provocări meteo. În prezent, depozitele sunt pline în proporție de 68%.

„Suntem pregătiţi pentru a face faţă zilelor geroase (…) În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de metri cubi de gaze și avem în depozite trei miliarde de metri cubi de gaze. Depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 68%, astăzi”, a explicat ministrul.”, a declarat ministrul, într-o intervenţie la Digi 24.

Vreme geroasă până pe 15 ianuarie

Prognoza meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie indică o perioadă cu vreme geroasă, în următoarele zile. Temperarurile se vor situa mult sub 0 grade, până în ziua de 15 ianuarie, estimează specialiștii. Estimările meteorologilor l-a determinat pe ministrul Ivan să convoace Comandamentul Energetic Național.

Gerul se va manifesta cu temperaturi care vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de . În unele zone ale țării vor fi , ceață și depuneri de chiciură.