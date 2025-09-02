Ustensilele din lemn, alternativa sănătoasă la plastic. Cum le întreții corect ca să reziste ani de zile

Tot mai mulți oameni renunță la din plastic și aleg variante din lemn: tocătoare din măslin, linguri și spatule din fag sau arțar. Pe lângă faptul că sunt mai prietenoase cu mediul, aceste obiecte au și avantajul că sunt durabile și netoxice. Dar, pentru a rămâne în stare bună, au nevoie de o îngrijire specială.

Specialiștii explică ce tip de lemn să alegi, cum să cureți ustensilele și ce tratamente să aplici pentru ca ele să își păstreze aspectul și funcționalitatea cât mai mult timp.

Cuprins:

Ce tip de lemn este cel mai potrivit pentru bucătărie

De ce trebuie evitată mașina de spălat vase

Cum depozităm ustensilele din lemn

Ce tratamente mențin lemnul sănătos

Ce tip de lemn este cel mai potrivit pentru bucătărie

Nu toate tipurile de lemn se comportă la fel. Potrivit specialiștilor, „cele mai potrivite tipuri de lemn pentru tocătoare și ustensile sunt cele tari: fagul, arțarul și nucul”, explică meșterul Chris Holland, conform

„Acestea au fibre strânse, ceea ce înseamnă că absorb mai puțină umezeală și murdărie și se marchează mai greu de la cuțite. Lemnul de măslin e și el o alegere bună: e frumos, uleios în mod natural și rezistent la pete, dar e destul de tare și poate toci mai repede cuțitele. Frasinul e rezistent și ușor, dar are fibre mai deschise, deci trebuie uns regulat pentru a ține umezeala departe”, adaugă meșterul.

De ce trebuie evitată mașina de spălat vase

Chiar dacă pare cea mai comodă variantă, poate distruge rapid ustensilele din lemn.

„Nu le puneți în mașina de spălat vase. Va îndepărta imediat orice tratament protector”, avertizează Holland.

Apa foarte fierbinte face ca lemnul să se umfle și îi elimină uleiurile naturale, reducându-i rezistența, susține aceeași sursă. Curățarea corectă se face manual, cu apă caldă și detergent delicat, urmată de ștergerea imediată cu un prosop uscat.

Cum depozităm ustensilele din lemn

Pentru a evita deformarea, tocătoarele trebuie lăsate la uscat pe muchie, iar lingurile și spatulele se pun în poziție verticală, astfel încât să nu rămână nicio parte în contact cu apa. Este esențial ca obiectele să fie complet uscate înainte de reutilizare.

Ce tratamente mențin lemnul sănătos

În timp, fibrele din lemn se pot ridica și pot da ustensilelor un aspect uzat. Pentru a preveni acest lucru, se aplică periodic uleiuri speciale, sigure pentru contactul cu alimentele.

„Poți folosi ulei de măsline, din când în când, dar doar pe ustensilele pe care le utilizezi și le speli zilnic. În caz contrar, există riscul ca lemnul să râncezească”, explică Hadlow-Davies.

Pentru obiectele mai rar folosite, soluțiile cu efect de durată sunt mai potrivite.

„Indiferent ce tratament folosești, spălarea îl va îndepărta în timp, deci singura soluție este reaplicarea periodică. Un șlefuit ușor și reaplicarea uleiului din când în când vor păstra ustensilele frumoase și funcționale pentru mai mult timp”, adaugă Holland.