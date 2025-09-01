O familie aflată în vacanță la Neptun a fost nevoită să își părăsească hotelul de 4 stele în toiul nopții, după ce a descoperit ploșnițe în camera în care era cazată. Cazul a fost făcut public pe un grup de Facebook destinat turiștilor de pe litoralul românesc.

Cum s-a transformat în coșmar o vacanță la Neptun pentru o familie

Sezon slab pentru litoralul românesc

Deși la prima vedere hotelul arăta impecabil și nu aveau ce să reproșeze, turiștii aveau să constate un adevăr teribil, care i-a făcut să se mute cu tot cu bagaje în toiul nopții.

”Hotelul la prima vedere arăta impecabil, nu ai ce să reproșezi, mâncarea bună, totul arăta super.Doar că seara surpriză, deasupra patului ploșnițe. Foarte, foarte multe. A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm, cu bagajele, cu copilul după noi. Nu este normal așa ceva, am rămas șocată pur și simplu, hotel de 4 stele cu un preț pe măsură!”, a postat o turistă pe un grup de Facebook destinat vacanțelor pe litoralul românesc.

Incidentul a stârnit numeroase reacții în comentarii, mai ales avertismente legate de riscul ca ploșnițele să fie aduse acasă prin bagaje.

„Mare grijă la bagaje când reveniți. Inclusiv unde v-ați mutat acum, le puteți face cadou. Sigilați bagajele, dezinfectați mașina, iar ce nu se poate spăla la peste 60 de grade aruncați, altfel riscați să vă infestați casa”, a recomandat un alt membru al grupului.

Sezon slab pentru litoralul românesc

Acest sezon estival s-a dovedit pentru litoralul românesc, cu excepția a două weekenduri din luna august, chiar dacă hotelierii . O spun chiar operatorii din turism. Prin urmare, unii hotelieri se pregătesc să închidă chiar de pe 1 septembrie, iar mai mulți de pe 7-8 septembrie.

Litoralul românesc a rămas și în această vară o destinație frecvent aleasă de români, însă situații precum „După Sfânta Maria, undeva pe 7-8 septembrie mai multe hoteluri închid. Mamaia, Eforie, Neptun, Olimp mai ales.. sunt hotelurile mai mari cu multe camere care se pregătesc să închidă, nici nu există destul personal. Există lanțuri hoteliere, cineare, 2 sau 3 sau 4 hoteluri își restrâng activitatea într-unul singur. Am văzut și hoteluri din Mamaia care au anunțat că închid după acest weekend, deci la 1 septembrie închid”, a declarat Adrian Voinea, vicepreședinte ANAT.