Vacanță de coșmar pentru o arădeancă, după ce a rezervat o cameră într-un hotel de 4 stele din Sibiu: „Voi face reclamație la Protecția Consumatorului”

O româncă a avut parte ! Femeia a relatat pe un grup pe Facebook că a ajuns la hotelul de 4 stele din Sibiu după ce a mers 300 de kilometri, și a aflat, cu stupoare, că nu poate să doarmă acolo, notează .

Ce a pățit femeia după ce a rezervat o cameră într-un hotel de 4 stele din Sibiu

„Am rămas fără cazare cu micuța de 3 anișori în mașină și prin mall, după 300 de kilometri parcurși. În data de 11 noiembrie 2022 am sunat la acest hotel și am făcut o rezervare pentru o noapte, din 26.11.2022 până în 27.11.2022, am lăsat datele mele, numărul de persoane și numărul de telefon”, a povestit Maris Anita Larisa.

Potrivit acesteia, înainte de a pleca la drum a sunat la hotelul unde făcuse rezervarea și a întrebat la ce oră poate fi preluată camera.

„Ajung cu familia la hotelul Stefani și surpriză. Nu avem cazare. Este plin hotelul și nu am apărut în program cu rezervare! Administratorul hotelului nici măcar nu s-a deranjat sa vină să discute cu noi. Doamna de la recepție , era mai preocupată să cazeze ceilalți oaspeți și nu a contat că noi am ajuns acolo înainte de a se aduna lumea, eu am sunat din mașină deoarece micuța dormea la mine în brațe și efectiv mi-a închis telefonul, la al doilea apel nici nu a răspuns, o totală nepăsare!”, a scris aceasta pe destinat recomandărilor de vacanțe.

Situația neplăcută a continuat. Arădeanca a rugat-o pe recepționeră să îi găsească o altă locație de cazare similară cu acel hotel.

„După două ore primesc telefon de la hotelul Stefani că a găsit cazare la o pensiune cu la ei și pentru mic dejun să mergem la ei la hotel. De parcă cu un copil de trei ani e așa ușor să faci transferul dimineața în frig de la pensiune la hotel pentru mic dejun.

Jumătate din zi ni s-a dus, în loc sa avem un weekend plăcut, l-am început groaznic din cauza acestui hotel Stefani care face rezervările pe niște foi A4 pe care sunt notate datele turiștilor după care la plecare sunt aruncate, așa mi-a spus doamna de la recepție că se procedează. Nu au un registru, nimic. O indiferență mai rar întâlnită, răspunsul a fost nu am fost eu de vină. Pe pagina lor de Facebook nu pot lăsa recenzie, doar pe Google am putut. Voi face reclamație și la Protecția Consumatorului din Sibiu!”, conchide Larisa.