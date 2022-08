Momente de coşmar în vacaţă. Magda Ciumac a fost jefuită în plină stradă: „Prima dată în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva”

Aflată în vacanță în Spania cu fiul său, dar și actualul partener de viață, Magda Ciumac , chiar în faţa hotelului în care era cazată.

Fosta soţie a lui Tolea Ciumac a rămas fără telefonul în valoare de 1.3000 de euro. Aceasta a povestit cum s-a întâmplat totul.

Magda Ciumac, jefuită în vacanţă de doi români

Magda Ciumac se afla chiar în fața hotelului, iar hoții sunt doi români, care l-au și împins pe fiul ei.

„În fața hotelului cu camere de supraveghere, cu zonă circulată, cu turiști, cu toate cele, tocmai doi români ne-au jefuit, există camerele, l-au împins pe fiul meu, l-au întrebat ceva pe Alexander, unul ne-a distras atenția, al meu urcase să ducă niște cumpărături în camera de hotel și urma să ne mai plimbăm”, a povestit fosta vedetă TV, pentru Antena Stars.

Incidentul a avut loc la miezul nopții, iar vedeta a petrecut aproximativ șase ore la postul de poliție pentru a da declarații. în valoare de 1.300 de euro, însă poliția nu-l poate recupera deocamdată, deoarece nu are mandat.

„Totul s-a întâmplat la 12 noaptea și am petrecut vreo 5-6 ore la poliție, am dat declarații, am blocat telefonul. Nu l-am recuperat încă, pentru că există o lege în Spania, indiferent dacă telefonul este localizat, nu poate intra poliția peste persoane în casă fără mandat, așteptăm un mandat de la judecător”, a adăugat Magda.

Magda Ciumac susține că cei doi români au jefuit-o au fost puși de către cineva.

„Da, sunt găsiți cei doi români, dar mai multe detalii nu pot da, pentru că este o anchetă în desfășurare, dar faza tare este că au fost puși de cineva, practic nu-i interesa atât de tare telefonul meu de 1.300 de euro, că între timp mi-am luat altul, ci ce aveam pe telefon. Tot de cineva au fost puși, dar se ocupă poliția. A fost o experiență urâtă, prima dată în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva”, a menționat fosta soție a lui Tolea Ciumac pentru sursa citată.