Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să se amplifice. O a doua rachetă balistică lansată din Iran a pătruns în spațiul aerian al Turciei, fiind interceptată și doborâtă de sistemele de apărare aeriană ale NATO, potrivit autorităților turce.

Fragmente rezultate în urma distrugerii au căzut în apropierea orașului Gaziantep, însă nu au fost raportate victime, conform .

Ce s-a întâmplat cu racheta balistică lansată de Iran spre Turcia

Ministerul Apărării din Turcia a transmis că racheta balistică a fost detectată și doborâtă de sistemele de apărare aeriană ale NATO înainte de a produce pagube.

Resturi ale rachetei au ajuns în apropierea orașului , situat în sud-estul Turciei, aproape de granița cu Siria. Autoritățile locale au confirmat că nu au fost înregistrate victime sau pagube semnificative.

Incidentul vine pe fondul intensificării conflictului din regiune și al atacurilor lansate de Iran asupra mai multor ținte considerate apropiate de interesele americane.

A doua rachetă balistică lansată în Turcia. De ce își retrag SUA personalul diplomatic

În paralel cu aceste evoluții, Statele Unite au decis să suspende serviciile consulare din sudul Turciei și să retragă o parte din personalul diplomatic.

„La 9 martie 2026, Departamentul de Stat a ordonat angajaţilor guvernului american neesenţiali şi membrilor familiilor lor să părăsească consulatul general din Adana din cauza riscurilor de securitate. Consulatul american din Adana şi-a suspendat toate serviciile consulare„, a anunțat Departamentul de Stat. Aceasta este a zecea zi a războiului între Iran, Israel şi SUA, potrivit .

Decizia vine în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

„Americanii care reşedinţa în sud-estul Turciei sunt puternic încurajaţi să părăsească regiunea chiar acum”, potrivit unui comunicat preluat de Agerpres.

De ce este importantă baza militară de la Incirlik

Consulatul american din Adana se află în apropierea bazei aeriene de la Incirlik, una dintre cele mai importante facilități militare utilizate de forțele americane în cadrul NATO.

Baza este esențială pentru operațiunile militare din regiune și pentru coordonarea misiunilor alianței în Orientul Mijlociu.

Ce atacuri a mai lansat Iranul în regiune

De la începutul războiului, Iranul a lansat rachete și drone asupra unei zone extinse din Orientul Mijlociu, vizând mai multe state din regiune și obiective asociate intereselor americane.

Autoritățile militare au confirmat că o rachetă lansată de Iran spre spațiul aerian turc a fost interceptată și distrusă și săptămâna trecută de sistemele de apărare ale NATO.