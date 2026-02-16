Vaccinarea copiilor în România, la un nivel critic. Doar jumătate dintre copiii români au vaccinurile esențiale

Vaccinarea copiilor în România atinge cote critice

Vaccinarea copiilor împotriva unor boli infecțioase periculoase în România a atins niveluri îngrijorătoare, conform unui raport recent. Procentajul de vaccinare pentru rujeolă-oreion-rubeolă (ROR) a scăzut drastic, iar alte cinci vaccinuri importante au atins niveluri critice de acoperire. În acest context, organizația Salvați Copiii solicită o reacție imediată din partea autorităților.

Scădere semnificativă a vaccinării ROR

Procentul copiilor vaccinați împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR) a scăzut la doar 47%, o valoare alarmant de mică în contextul obiectivelor de sănătate publică. Potrivit declarațiilor experților, acoperirea vaccinală ar trebui să fie de cel puțin 95% pentru a asigura imunitatea colectivă eficientă.

Acest declin este cauzat de o combinație de factori care include ezitarea față de vaccinare și lipsa accesului corespunzător în unele regiuni. Conform sursei, eforturile de informare și accesibilitate ar trebui intensificate.

Alte vaccinuri sub limitele recomandate

Pe lângă ROR, alte cinci esențiale pentru prevenirea unor boli grave abia dacă ating o acoperire de 55%. Aceste vaccinuri joacă un rol crucial în protejarea sănătății publice și împiedicarea răspândirii infecțiilor virale și bacteriene periculoase.

Conform sursei, părinții și îngrijitorii trebuie să fie mai bine informați despre importanța vaccinatorului, iar autoritățile sanitare sunt chemate să intervină prompt pentru a evita epidemii nedorite.

Recomandări pentru vaccinarea copiilor

face apel la autoritățile din România să implementeze măsuri urgente pentru a inversa acest trend descendent în imunizare. Conform declarației oferite de organizație, este esențială colaborarea autorităților cu experții din domeniul sănătății publice și cu comunitățile locale.

Organizația subliniază importanța unei campanii coordonate și bine finanțate, axată pe educația publicului și distribuirea eficientă a vaccinurilor, pentru a restabili nivelurile de acoperire vaccinală necesare.

Implicarea autorităților în eforturile de recuperare

Conform sursei, autoritățile sunt îndemnate să dezvolte strategii eficiente pentru a contracara dezinformarea și scepticismul care contribuie la refuzul vaccinării. Mai mult, îmbunătățirea infrastructurii de sănătate publică este esențială pentru a asigura accesul facil al tuturor segmentelor populației la vaccinuri.

Implementarea acestor recomandări necesită o cooperare între diverse instituții, incluzând Ministerul Sănătății, sistemul de învățământ și autoritățile locale, pentru a garanta succesul inițiativelor propuse.

Coordonarea eforturilor comunitare

Pentru creșterea acoperirii vaccinale, sursa subliniază importanța implicării comunității și a profesioniștilor din domeniul sănătății publice. Activarea rețelelor locale pentru promovarea vaccinării corecte și informate poate contribui semnificativ la îmbunătățirea ratei de imunizare.

De asemenea, educarea tinerilor părinți despre beneficiile vaccinării și riscurile nevaccinării ar trebui să fie o componentă de bază a oricărei campanii de sănătate publică.