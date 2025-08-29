Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani

Văduva Neagră din , așa cum a fost numită de presă, se numește Kolsum Akbari, și este o femeie aparent inofensivă, de 56 de ani. Autoritățile o acuză, însă, că a omorât 11 bărbați cu care a fost căsătorită pe parcursul a 22 de ani.

Cuprins:

Cum a fost prinsă Văduva neagră din Iran

Cum a reușit femeia să scape de acuzații

Când a început șirul crimelor

Kolsum Akbari riscă condamnarea la moarte

Cum a fost prinsă Văduva neagră din Iran

Kolsum Akbari s-a căsătorit periodic, în ultimii 22 de ani, cu bărbați mai în vârstă bolnavi pe care i-ar fi otrăvit pentru a le moșteni bunurile, scrie . A fost prinsă abia în 2023, după ce s-a căsătorit cu un bărbat de 82 de ani căruia, conform obiceiului, i-a pus capăt zilelor.

Se pare că, în acest caz, femeia a fost neglijentă și a stârnit bănuielile fiului victimei. Acesta a fost informat de un prieten de familie că tatăl său a fost căsătorit, anterior, cu o femeie cu același nume, care ar fi încercat să îl otrăvească. Fiul s-a adresat poliției care a început o anchetă împotriva femeii.

Așa a ieșit la iveală întreaga poveste, iar seria crimelor a fost stopată. Oamenii legii au reușit să confirme, după investigații, că femeia ar fi ucis 11 bărbați în cei 22 de ani. Ea spune, însă, că numărul real al victimelor, pe care nu și-l amintește ar fi ceva mai mare.

„Nu știu câți oameni am ucis. Poate au fost 13 sau 15. Nu-mi amintesc exact”, a spus Akbari în timpul audierilor.

Cum a reușit femeia să scape de acuzații

Kolsum Akbari nu a fost considerată suspectă pentru moartea celor 11 soți, până la această investigație. De cele mai multe ori, părea că bărbații, mult mai în vârstă și cu probleme grave de sănătate, au murit din cauze naturale.

Mai mult, pentru a evita să fie descoperită și pentru a nu atrage atenția, după fiecare crimă, femeia se muta într-un alt oraș, unde nu era cunoscută.

Așa, ea și-a putut pune în practică planurile criminale fără ca autoritățile să o suspecteze. Publicația relatează că acțiunile sale nu au atras atenția în cele două decenii.

Când a început șirul crimelor

Kolsum Akbari s-a căsătorit pentru prima dată la 18 ani, cu un bărbat care avea probleme de sănătate mintală. Acesta pare că a fost prima sa victimă. Ulterior, ea s-a măritat cu un bărbat mult mai în vârstă, care avea copii dintr-o căsătorie anterioară. În fața judecătorilor a susținut că a fost agresată fizic de acesta și de copiii lui. Iar acest lucru ar i determinat-o să-și ucidă cel de-al doilea soț.

După moartea acestuia, Akbari a început să participe la întâlniri ale femeilor și a început să se arateă interesată de căsătoria cu bărbați în vârstă. Ea ajungea la potențialele victime datorită fiicelor acestora și, după ce le confirma situația financiară, accepta căsătoria.

Șirul crimelor a continuat de-a lungul celor 22 de ani. În unele cazuri, victimele au murit la scurt timp după nuntă. De exemplu, în 2013, Mirahmad Omrani, în vârstă de 69 de ani, a murit la doar o lună de la căsătorie.

Femeia își otrăvea treptat victimele cu combinații de medicamente pentru tensiunea arterială, pentru diabet, sedative și, în unele cazuri, cu alcool industrial. Când medicamentele se dovedeau ineficiente, își sufoca victimele cu perne și prosoape.

İran’da Kolsum Akbari isimli bir kadın, 22 yılda 11 kocasını öldürmekle suçlanıyor

Sistematik şekilde kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip mülklerini ve mehir parasını aldıktan sonra onları çeşitli şekillerde zehirleyen 56 yaşındaki Kolsum Akbari, idam cezasıyla yargılanıyor. — rıfat dumanoğlu (@DumanogluR34369)

Kolsum Akbari riscă condamnarea la moarte

Kolsum Akbari a fost trimisă în judecată pentru , iar în dosarul ei au fost depuse 45 de reclamanți din partea membrilor familiilor victimelor. Aceștia au cerut instanței condamnarea la moarte. Acum, instanța urmează să studieze cazul și să se pronunțe. Dacă va fi găsită vinovată, ea riscă o cu moartea, mai notează sursa citată.

Avocatul femeii susține că ea ar trebui supusă unei examinări psihiatrice înainte de o decizie. Acesta susține că există indicii potrivit cărora clienta sa ar suferi de tulburări mentale și de aceea ar fi recurs la crimele în lanț.

Pe lângă acuzațiile de crimă, ea este judecată și pentru o tentativă de omor, după ce un bărbat a supraviețuit în 2020 unei supe otrăvite. După ce a scăpat ca prin minune de otravă, bărbatul a alungat-o pe femeie, dar nu a depus plângere împotriva ei. Cazul a rămas necercetat până la arestarea ulterioară a lui Akbari.