Val uriaș de concedieri în învățământ. Executivul a anunțat că va reduce cu 10% cheltuielile bugetare, iar aceste tăieri vor afecta direct peste 5.000 de angajați din învățământul universitar, care sunt vizați de concedieri și de reduceri salariale. Printre aceștia se află și personalul nondidactic, care ar putea fi mai puternic afectat decât cadrele didactice.

Val uriaș de concedieri în învățământ. Ce spun sindicatele despre reducerea cheltuielilor în educație

Sindicaliștii avertizează că nu există alte metode de economisire decât concedierile și reducerile salariale, așa cum a cerut premierul Ilie Bolojan. Ei subliniază că multe universități, deja cu bugete mici, riscă să nu mai poată susține activitatea și chiar să-și închidă porțile.

Potrivit , sindicatele din învățământul superior au transmis încă înaintea discuțiilor cu premierul că aceste reduceri vor afecta cel mai mult personalul care nu predă.

Val uriaș de concedieri în învățământ. Ce a discutat Consiliul Național al Rectorilor cu premierul Ilie Bolojan

Consiliul Național al Rectorilor s-a întâlnit, marți, cu premierul pentru a analiza impactul asupra universităților din România. Pe lângă angajați, în discuții au fost implicate și problemele studenților, care amenință cu proteste dacă vor fi reduse locurile fără taxă.

Surse apropiate ministerului indică faptul că ar urma să fie diminuat numărul de locuri bugetate, în timp ce vor fi introduse mai multe locuri cu taxă. Studenții avertizează că această măsură ar putea crește rata abandonului școlar, în contextul în care România are deja unul dintre cele mai mici procente de tineri cu studii superioare din Europa.

Ce nemulțumiri există în rândul profesorilor și angajaților din învățământul preuniversitar

Profesorii se pregătesc de grevă în semn de protest față de noile tăieri bugetare. Sindicatele au început deja consultările cu cadrele didactice. Deși s-au făcut reduceri și în preuniversitar, economia realizată este de doar 0,6% din buget, insuficientă pentru obiectivele Guvernului.

Care este motivul deciziei premierului în ceea ce privește controlul asupra Ministerului Educației

Conform surselor din minister, premierul Ilie Bolojan ar fi decis să gestioneze direct portofoliul Educației pentru a putea impune măsurile de reducere a locurilor bugetate. Se pare că niciun candidat pentru funcția de ministru nu a fost dispus să își asume această responsabilitate dificilă.