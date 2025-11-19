Ministrul Educației, Daniel David, clarifică discuțiile recente despre posibile noi reduceri bugetare în sistemul de învățământ. Oficialul afirmă că salariile profesorilor și numărul angajaților din școli nu vor fi afectate. În zona universitară, însă, unele ajustări sunt încă analizate la nivel guvernamental.

De ce respinge ministrul ideea reducerii salariilor profesorilor

Daniel David spune că discuțiile despre noi tăieri bugetare au existat în ultimele săptămâni. Totuși, el subliniază că veniturile cadrelor didactice nu vor fi diminuate. Argumentul principal invocat este că educația a contribuit deja substanțial la primul pachet de eficientizare financiară.

Potrivit ministrului, negocierile au fost intense. El insistă că orice nouă reducere ar afecta funcționarea sistemului. În declarația sa, David explică poziția adoptată în fața .

„Dar în timpul acestor discuții, fiindcă sunt discuții de mai multe săptămâni cu procente diferite, poziția ministerului, poziția mea a fost că educația a intrat în Pachetul 1, a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară, ca să putem încheia anul cu salarii și burse, și că noi în acest moment trebuie să ne gândim la stabilizare și la dezvoltare în anul anul viitor. Asta a fost poziția mea în timpul acestor discuții și mă bucur că astăzi premierul – l-am auzit și eu spunând că da, așa va fi, ceea ce este un un mesaj corect. Nu-i vorba despre derogări, nu-i vorba despre a favoriza un domeniu în raport cu alte domenii”, a declarat ministrul.

Ce spune ministrul despre reducerile de personal

Ministrul transmite clar că nu se vor face reduceri de personal în școli. El argumentează că oricum există un deficit de profesori în mai multe județe, iar tăierile ar agrava problemele. David spune că protejarea resurselor umane este o prioritate pentru minister.

„Este o garanție că eu, ca ministru, voi proteja acest lucru, l-am cerut, mi se pare absolut corect. Repet, nu este o favoare. Noi am făcut deja acest lucru, iar faptul că astăzi premierul a confirmat îmi dă încredere, dar poziția ministrului și a ministerului este aceasta și va rămâne aceasta. Eu nu pot să vă garantez, în sensul că nu eu iau decizia. Eu pot să garantez altceva, că acest ministru al educației și cercetării, cât timp este ministru, va apăra acest lucru. N-are sens să mai discutăm. Repet, noi am luat aceste măsuri, n-avem de ce să le mai luăm și voi apăra aceasta”, afirmă .

El adaugă că orice instabilitate bugetară ar putea pune în pericol desfășurarea normală a anului școlar. De aceea, în negocierile cu Ministerul Finanțelor, a solicitat protejarea preuniversitarului, relatează Capital.ro.

Ce modificări ar putea apărea totuși în universități

Deși situația școlilor este clară, mediul universitar ar putea trece prin unele ajustări. Instituțiile de învățământ superior aplică deja anumite măsuri interne. Deciziile finale vor fi anunțate după consultările din .

„Purtăm discuții, și în zona universitară am luat unele măsuri, trebuie să vedem care va fi decizia finală, dar am văzut astăzi confirmarea premierului pentru zona preuniversitară, ceea ce este corect. Așa trebuia să fie”, a mai spus ministrul.