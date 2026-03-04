B1 Inregistrari!
Valoarea unei vieți de copil. Despăguiri de 400.000 de euro pentru familia unei fetițe care a murit în spital

Valoarea unei vieți de copil. Despăguiri de 400.000 de euro pentru familia unei fetițe care a murit în spital

Adrian Teampău
04 mart. 2026, 18:43
Valoarea unei vieți de copil. Despăguiri de 400.000 de euro pentru familia unei fetițe care a murit în spital
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Despăgubiri pentru un copil mort în spital
  2. O poveste veche de 12 ani
  3. Despăgubiri după 12 ani de procese

Despăgubiri în valoare de 400.000 de euro a primit familia unei fetițe care a murit în urmă cu 12 ani din cauza tratamentelor necorespunzătoare primite într-un spital.

Despăgubiri pentru un copil mort în spital

Tribunalul Vaslui a decis ca familia unei fetițe, care a murit în urmă cu 12 ani, la vârsta de 4 ani, în Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, trebuie să primească daune morale de 400.000 de euro. Suma reprezintă despăgubiri acordate pentru pierderea suferită.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată. Anterior, pe fond, Judecătoria Huşi a stabilit daune morale în valoare de 240.000 euro pentru familia fetiței. Suma trebuie plătită în solidar, de medicul pediatru care a îngrijit-o și Spitalul Huşi.

„Obligă în solidar pârâţii B. P. F. şi Spitalului Municipal «Dimitrie Castroian» Huşi să plătească reclamantului B. D. suma de 125.000 EUR, reclamantei B. C. de 125.000 EUR, reclamantei B.D.I., prin reprezentanţi legali B. D. şi B. C. suma de 25.000 EUR, reclamantului B.D.A., prin reprezentanţi legali B. D. şi B. C. suma de 25.000 EUR, reclamantei B. C. suma de 50.000 EUR şi reclamantei I. M. suma de 50.000 EUR, în echivalent în lei la data plăţii, cu titlu de daune morale”, se arată în decizia instanţei.

Totodată, instanța a respins cererea medicului de chemare în garanţie a societăţii de asigurări Astra – prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, apreciind că nu este întemeiată.

O poveste veche de 12 ani

În octombrie 2014, o familie din satul vasluian Plopi, comuna Buneşti-Avereşti, a acuzat medicii Spitalului Municipal Huşi pentru decesul fetiţei lor în vârstă de 4 ani. Părinții au afirmat că micuței i-a fost administrat un tratament antibiotic fără să fi fost testată antialergic în prealabil. Iar acest lucru i-a provocat decesul.

De cealaltă parte, conducerea spitalului a susţinut că a fost vorba despre o „evoluţie fulminantă a bolii”, care a condus la decesul pacientei. Este o explicație standard pe care medicii o folosesc atunci când le mor pacienții. Presa a relatat despre nenumărate situații în care moartea pacienților a fost pusă pe evoluția rapidă a bolii.

În acest caz, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui a inițiat o anchetă și a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Totodată, Ministerul Sănătăţii a aplicat mai multe amenzi contravenţionale după verificarea modului în care a fost gestionat cazul fetiţei. Autoritățile de sănătate publică au constatat că au fost încălcate mai multe reglementări și protocoale de tratament, precum şi Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a spitalului. Medicul pediatru care era de gardă în ziua internării a primit mai multe sancţiuni, dar a continuat să profeseze în spital.

Despăgubiri după 12 ani de procese

Pe partea penală, ancheta nu a găsit nici un vinovat pentru decesul fetiţei. Familia a ales ulterior să deschidă o nouă acţiune în justiție pe cale civilă, solicitând despăgubiri morale.

Cazul a ajuns în instanță, iar după mai mulți ani de procese judecătorii au dat câștig de cauză familiei victimei.

