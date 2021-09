Varietatea, cuvantul de ordine cand achizitionezi un dulap metalic: intre 1 si 30 de usi, intre 1 si 12 polite

Orice cabinet, market, companie sau sala de sport are macar un dulap metalic in dotare. Acest tip de mobilier este des achizitionat datorita capacitatii exceptionale de a pastra in siguranta documente, acte, desene, harti, echipamente diverse, scule, medicamente, instrumente medicale sau substante toxice. Plecand de la traditionalul model metalic cu 2 usi si 4 rafturi, s-a dezvoltat pana in prezent o varietate de alte modele avand intre 1 si 30 de usi sau intre 1 si 12 polite.

Mobilarea unui spatiu cu dulapuri metalice necesita cateva masuratori efectuate in prealabil, pentru ca incadrarea acestora sa fie perfecta. Caracteristicile unui dulap metalic, cum ar fi dimensiunile si felul usilor, batante sau glisante, trebuie cunoscute inca de la inceputul amenajarii interioare.

In plus, in functie de domeniul de activitate, poti opta pentru mai multe specificatii, precum compartimentarea diferita, avand la indemana atat dulapuri simple, cat si dulapuri incapatoare cu 1, 2 sau chiar 12 rafturi. In functie de spatiul de care dispui, poti opta intre un dulap cu usi batante, glisante sau pliabile, sau un dulap pentru valori cu 12, 21, 24, 25 sau 30 de compartimente. Iata cateva dintre modelele cele mai solicitate de cumparatori!

Dulapuri ustensile pentru curatenie

Serviciul de curatenie are nevoie de un spatiu de depozitare potrivit pentru mop, galeata, matura si alte substante utilizate pentru mentinerea unui mediu de lucru curat. In general, aceste dulapuri au o structura de rezistenta realizata din tabla de otel de prima calitate, cu usa dublu ranforsata, dotata cu fante de aerisire in partea inferioara. Sistemele de inchidere si nervurile longitudinale asigura o siguranta sporita. Porteticheta face mai usoara identificarea si afisarea destinatiei mobilierului pentru tot personalul.

Dulapuri pentru medicamente

Cu structura din otel, un dulap metalic pentru medicamente si instrumente medicale poate avea 2 polite reglabile pe inaltime in partea superioara si 1 polita in partea inferioara. Partea superioara poate fi prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare, iar partea inferioara cu 2 usi metalice cu incuietoare. Usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic, care asigura robustetea acestora. Dulapurile sunt vopsite ignifug si au toate certificarile de calitate necesare.

Dulapuri pentru unelte si scule

Aceste articole au polite interioare, usi ranforsate si balamale interne antifurt, iar vopseaua acrilica ignifuga are o rezistenta ridicata la coroziune. Sunt deosebit de utile pentru depozitarea diferitelor echipamente de lucru, unelte si scule.

Dulapuri metalice pentru substante toxice

Dulapurile pentru substante toxice sunt prevazute cu rafturi cu protectie si pereti laterali din tabla rezistenta la acid. Au incuietori de siguranta cu inchidere in 3 puncte si usi prevazute cu perforatii pentru aerisire.

Dulap metalic cu seif

Excelent pentru depozitarea actelor si bibliorafturilor. Este fabricat din tabla sudata si are usi ranforsate cu amortizoare pentru zgomot. Politele suporta o greutate de pana la 45 de kg, iar inchiderea usilor se face cu cheie.

Dulap ignifug termorezistent

Are structura stabila, sudata, din tabla de otel calitatea I, cu 3 rafturi ce se pot regla pe inaltime.

Rezista maximum 1 ora la foc deschis, avand perete dublu cu un strat termoizolant.

Actele companiei pot fi pastrate in siguranta si arhivate corespunzator intr-un dulap metalic potrivit. Daca doresti sistematizarea spatiului de lucru si vrei sa facilitezi accesul la documentele importante, achizitoneaza un dulap fabricat din metal de la Viamond.ro.