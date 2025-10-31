Un vas de croazieră sub pavilion elvețian, cu 234 de persoane la bord, a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare. Incidentul s-a produs din cauza debitului extrem de scăzut al fluviului, iar primele manevre de repunere pe linia de plutire nu au avut succes. Nava a rămas blocată aproape 24 de ore, până când nivelul apei a început să crească.

Cum s-a produs incidentul de pe Dunăre

Nava a intrat într-un banc de nisip format pe fundul , unde debitul atinsese valori neobișnuit de mici. Vasul se afla în drum spre Viena, iar în momentul incidentului, echipajul a încercat mai multe manevre pentru a-l debloca. În sprijin a fost trimisă o altă navă, însă operațiunile de dezeșuare nu au avut rezultat.

Peste 180 de pasageri, alături de membrii echipajului, au rămas la bord, fără a fi însă în pericol. Autoritățile au precizat că vasul era bine aprovizionat și dispunea de toate condițiile necesare pentru a asigura hrana și cazarea tuturor.

Cum s-a rezolvat situația pasagerilor blocați

Turiștii au fost nevoiți să aștepte aproape o zi, până când debitul Dunării a început să crească. În tot acest timp, personalul de la bord a menținut legătura cu autoritățile, care au monitorizat evoluția nivelului apei.

Fiind vorba despre o navă de echipată pentru rute lungi, pasagerii au beneficiat de condiții de confort și siguranță. Niciunul dintre ei nu a avut nevoie de asistență medicală. În momentul în care debitul fluviului a ajuns aproape de 3.000 de metri cubi pe secundă, nava a reușit să reintre în plutire și și-a reluat drumul spre Viena, raportează Digi24.

Ce ar fi putut provoca eșuarea navei

Scăderea accentuată a nivelului Dunării a fost principalul motiv al incidentului. Deși luna octombrie a fost una cu ploi abundente, precipitațiile nu au reușit să influențeze fluviului. Specialiștii au luat în calcul și ipoteza unei erori de pilotaj, accentuată de condițiile dificile de navigație, scrie G4media.

După reluarea plutirii, autoritățile au anunțat că vor analiza cauzele exacte ale incidentului și vor evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru siguranța navigației.