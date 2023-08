Vasile Bănescu, întrebat despre conflictul cu ÎPS Teodosie privind data Paștelui: Există patimi inclusiv în rândul oamenilor Bisericii / Aprinderea Luminii Sfinte s-ar produce independent de adecvarea la calendar (VIDEO)

Minunea aprinderii Luminii Sfinte nu are legătură cu calendarul și s-ar produce independent de adecvarea la calendarul corect sau nu, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, duminică, pe B1 TV, la „Selectiv” cu Dan Bucura.

Vasile Bănescu (BOR), pe B1 TV, despre dezbaterea privind data Paștelui și conflictul cu ÎPS Teodosie

Întrebat despre conflictul cu Arhiepisocpul Tomisului în contextul dezbaterii privind data Paștelui, Vasile Bănescu a explicat: „Cuvântul «pasiune» este sinonim cu «patimă», uneori. Există patimi inclusiv în rândul oamenilor Bisericii, în rândul nostru, al celor care compunem Biserica. Una dintre ele este mândria, tradusă uneori prin orgoliu. Eu nu voi rosti nume, nu este menirea mea să critic în mod direct pe nimeni (…). În ceea ce privește subiectul invocat și evocat acum de dumneavoastră, e o mare neînțelegere”.

„Așa cum, din păcate, nu se știe încă de vreme ce persistă subiectul, Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat. Există în lumea aceasta civilizată, au existat în istoria ei două tipuri de calendar, mă refer la lumea europeană, calendarul iulian, creat pe vremea Împăratului Iulius Cezar, corect la vremea sa, dar prin natura lucrurilor, astronomic vorbind, rămas în urmă cu 13 zile. A fost îndreptat în secolul XVI de Papa Grigore, de aceea se numește «gregorian»”, a continuat Vasile Bănescu.

„Deci e o aducere la zi, ca și cum ceasul ne rămâne în urmă, se întâmplă, și îl aducem la ora exactă. Asta s-a întâmplat în Europa civilizată, asta s-a întâmplat și în spațiul ortodox. Au fost Biserici care au acceptat calendarul îndreptat, ca și Biserica Ortodoxă Română, mai puțin niște Biserici, în frunte cu Biserica Ortodoxă Rusă. Nu neapărat pentru că n-au vrut ierarhii vremii, ci pentru că s-a creat un curent de opinie foarte defavorabil acestei schimbări în zona mulțimilor”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

„Invocarea minunii aprinderii Luminii Sfinte la Ierusalim nu are nici cea mai mică legătură cu calendarul. Această minune s-ar produce independent de adecvarea la calendarul corect sau nu. Invocarea acestei minuni într-un mod cumva egocentrist – cu alte cuvinte, Lumina se aprinde doar pentru noi – este un lucru care are o conotație mai puțin creștinească. De aceea, am reacționat. Este un argument absolut nul, invalid din punct de vedere teologic, logic și de orice altă natură. Problema calendarului nu e o problemă de credință, nu e o problemă de teologie, e o problemă pur și simplu astronomică”, a mai declarat Vasile Bănescu.