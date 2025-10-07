Felix Baumgartner (56 de ani), de viață al , și-a pierdut viața într-un accident de parapantă. Trei luni mai târziu, verdictul oficial din partea anchetatorilor a apărut.

Care a fost cauza morții

Felix Baumgartner s-a prăbușit cu parapanta sa motorizată în stațiunea Porto Sant’Elpidio (Italia), pe marginea unei piscine, în luna iulie.

Impactul a fost mortal, însă motivele accidentului au rămas neclare mult timp și au apărut diferite speculații.

Procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a explicat că „accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane; parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte”, conform Adevărul.

O pierdere rapidă de altitudine

„A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”, a mai explicat procurorul.

Ianella a adăugat că parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, iar Baumgartner și-a fracturat coloana vertebrală, printre alte leziuni, la coliziunea cu solul.

Baumgartner nu ar fi reușit „să aplice tehnica corectă pentru a recâștiga controlul”. „Acest lucru a dus la pierderea controlului asupra aeronavei și la incapacitatea de a ieși din spirală”, a concluzionat procurorul italian.

Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix

Accidentul lui Felix s-a petrecut în luna iulie. La finalul lunii august, Mihaela și-a împărtășit emoțiile pe rețelele sociale. Ea a vorbit despre dragostea pe care i-o purta partenerului ei de viață, dar și despre toate momentele frumoase petrecute împreună, conform Click.

„Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt”, a scris Mihaela pe Instagram.