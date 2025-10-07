B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Verdictul oficial în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce spun anchetatorii

Verdictul oficial în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce spun anchetatorii

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 11:41
Verdictul oficial în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce spun anchetatorii
Felix Baumgartner Sursa foto: Hepta / Zuma Press / MWP
Cuprins
  1. Care a fost cauza morții
  2. O pierdere rapidă de altitudine
  3. Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix

Felix Baumgartner (56 de ani), partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă. Trei luni mai târziu, verdictul oficial din partea anchetatorilor a apărut.

Care a fost cauza morții

Felix Baumgartner s-a prăbușit cu parapanta sa motorizată în stațiunea Porto Sant’Elpidio (Italia), pe marginea unei piscine, în luna iulie.

Impactul a fost mortal, însă motivele accidentului au rămas neclare mult timp și au apărut diferite speculații.

Procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a explicat că „accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane; parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte”, conform Adevărul.

O pierdere rapidă de altitudine

„A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”, a mai explicat procurorul.

Ianella a adăugat că parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, iar Baumgartner și-a fracturat coloana vertebrală, printre alte leziuni, la coliziunea cu solul.

Baumgartner nu ar fi reușit „să aplice tehnica corectă pentru a recâștiga controlul”. „Acest lucru a dus la pierderea controlului asupra aeronavei și la incapacitatea de a ieși din spirală”, a concluzionat procurorul italian.

Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix

Accidentul lui Felix s-a petrecut în luna iulie. La finalul lunii august, Mihaela și-a împărtășit emoțiile pe rețelele sociale. Ea a vorbit despre dragostea pe care i-o purta partenerului ei de viață, dar și despre toate momentele frumoase petrecute împreună, conform Click.

„Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt”, a scris Mihaela pe Instagram.

Tags:
Citește și...
Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
Eveniment
Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Eveniment
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Lumea va fi a propagandei!” Mesajul viral care a stârnit sute de reacții
Eveniment
Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Lumea va fi a propagandei!” Mesajul viral care a stârnit sute de reacții
Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta
Eveniment
Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta
Via Profi, o călătorie pentru regăsirea gusturilor autentice românești
Eveniment
Via Profi, o călătorie pentru regăsirea gusturilor autentice românești
Descoperire istorică în Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani (FOTO)
Eveniment
Descoperire istorică în Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani (FOTO)
O nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Nereguli grave ies la iveală după tragedia copiilor
Eveniment
O nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Nereguli grave ies la iveală după tragedia copiilor
Șeful ANRE, deranjat de știrile negative referitoare la piața energiei. George Niculescu evită conferințele de presă și comunică doar la evenimente speciale
Eveniment
Șeful ANRE, deranjat de știrile negative referitoare la piața energiei. George Niculescu evită conferințele de presă și comunică doar la evenimente speciale
Patru metode de conservare a verdețurilor. Cum le poți păstra proaspete pe timpul iernii
Eveniment
Patru metode de conservare a verdețurilor. Cum le poți păstra proaspete pe timpul iernii
Turmericul, secretul vindecător din natură. Ce beneficii aduce acest condiment exotic
Eveniment
Turmericul, secretul vindecător din natură. Ce beneficii aduce acest condiment exotic
Ultima oră
12:30 - Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
12:22 - Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
12:17 - Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
12:13 - Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
11:53 - (VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
11:46 - Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
11:46 - Minune pentru cei aflați în suferință! Rugăciunea la Maica Domnului „Grabnic Ascultătoare” care aduce alinare și ajutor
11:10 - Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Lumea va fi a propagandei!” Mesajul viral care a stârnit sute de reacții
11:09 - Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta
10:59 - Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație