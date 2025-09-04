B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 21:15
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner. Sursa foto: Hepta - Actionpress / Niederm

Mihaela Rădulescu a transmis pe Instagram un mesaj plin de emoție după moartea soțului ei, Felix Baumgartner. Vedeta a rememorat clipele petrecute împreună și a vorbit despre pasiunea care i-a definit viața sportivului.

Cuprins:

  • Amintiri din cariera aviatică
  • Omagiul adus de colegii lui Felix
  • Pasiunea care i-a marcat destinul

Amintiri din cariera aviatică

Mihaela Rădulescu a povestit că a fost alături de soțul ei încă din primele momente în care acesta învăța să piloteze elicopterul.

„Am fost alături de el și l-am susținut încă din prima zi în care a învățat să răstoarne elicopterul cu susul în jos, în Arizona. După aceea, am fost împreună la aproape toate spectacolele aeriene din lume la care @therealfelixbaumgartner a trebuit să participe”, a scris ea pe Instagram.

Vedeta a mărturisit că își dorea cel mai mult ca Felix să participe la un show aviatic în România, unde ar fi urmat să îl vadă familia, prietenii și publicul larg. „Dar cel pe care îl așteptam cel mai mult era cel românesc -ar fi fost primul său spectacol aerian în țara mea și mândria mea cea mai mare în fața familiei, prietenilor, fanilor și mass-media”., a mai adăugat ea, potrivit declarațiilor de pe Instagram.

Omagiul adus de colegii lui Felix

După pierderea tragică, Mihaela a fost invitată de colegii lui Felix, echipa The Flying Bulls, să participe la un eveniment în memoria acestuia.

„Acum imaginați-vă bucuria mea când @mirkoflaim și întreaga echipă fantastică de la @theflyingbulls m-au invitat să merg cu ei și să-l omagiez pe Felix acolo. E greu de explicat rollercoasterul emoțional pe care l-am trăit, din nou, văzând elicopterul lui Felix, pe Mirko purtând insigna lui și realizând o performanță absolut perfectă acolo sus”, a relatat vedeta.

Ea a subliniat sprijinul și căldura venite din partea colegilor și a publicului: „La toate acestea se adaugă zâmbetele și îmbrățișările atâtor oameni, prieteni sau simpli necunoscuți, care se gândesc la Felix și la mine, fata lui de încredere”, a scris aceasta.

Pasiunea care i-a marcat destinul

Mihaela Rădulescu a descris pasiunea uriașă a soțului ei pentru zbor și a mulțumit tuturor celor care continuă să îl cinstească.

„Felix ar fi fost atât de mândru de toți prietenii săi de la Flying Bulls pentru felul în care îl amintesc și îl onorează și pentru felul în care au grijă de femeia pe care el a iubit-o atât de mult. Zborul cu elicopterul era cel mai mare vis al lui Felix, dragostea și pasiunea lui absolute, iar Flying Bulls era lumea lui preferată”, a scris ea.

În final, vedeta și-a exprimat recunoștința față de echipa Flying Bulls: „Nu am suficiente cuvinte de recunoștință pentru a le mulțumi tuturor -piloților, mecanicilor, personalului, tuturor celor de la Flying Bulls. Nu mai este nevoie să spun că a fost întotdeauna locul meu preferat… alături de Felix”, a încheiat Mihaela, potrivit declarațiilor postate pe Instagram.

