Aeroporturile din București ating un record istoric de pasageri și investiții. Ce proiecte au susținut creșterea accelerată în 2025

Aeroporturile din București ating un record istoric de pasageri și investiții. Ce proiecte au susținut creșterea accelerată în 2025

Iulia Petcu
20 ian. 2026, 14:29
Aeroporturile din București ating un record istoric de pasageri și investiții. Ce proiecte au susținut creșterea accelerată în 2025
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce record a fost atins pe aeroporturile Capitalei
  2. Ce evoluție au avut zborurile și mișcările de aeronave
  3. Care aeroport a avut cea mai mare creștere
  4. Ce investiții majore au susținut această dezvoltare
  5. Ce proiecte strategice vizează viitorul aeroporturilor din București

Aeroporturile din București au încheiat anul trecut cu cele mai bune rezultate din istorie, atât în ceea ce privește numărul de pasageri, cât și dezvoltarea infrastructurii. Datele prezentate de Compania Națională Aeroporturi București indică o creștere consistentă, susținută de investiții majore și o strategie orientată spre extindere.

Ce record a fost atins pe aeroporturile Capitalei

În 2025, cele două aeroporturi ale Capitalei au fost tranzitate de peste 17,7 milioane de pasageri, ceea ce reprezintă un avans de 10,26% față de anul precedent. Potrivit CNAB, Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu au consolidat poziția Bucureștiului ca principal nod aerian al României.

Într-un comunicat remis AGERPRES se precizează: „Compania Națională Aeroporturi București își consolidează statutul de principal pol aviatic al României. În anul 2025, pe cele două aeroporturi ale Capitalei […] a fost înregistrat un număr record de 17.700.242 pasageri”.

Ce evoluție au avut zborurile și mișcările de aeronave

Creșterea traficului de pasageri s-a reflectat și în intensificarea activității operaționale, cu un număr mai mare de aterizări și decolări față de anul anterior. În total, aeroporturile Bucureștiului au înregistrat 142.728 de mișcări de aeronave, cu aproape șase procente peste nivelul din 2024.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a explicat că aceste rezultate provin dintr-o schimbare de abordare managerială. „Rezultatele pe care le-am obținut în anul 2025 sunt efectele directe ale noii abordări manageriale”, a declarat acesta, citat în comunicat.

Care aeroport a avut cea mai mare creștere

Aeroportul Henri Coandă a depășit pragul de 17 milioane de pasageri, însă cea mai spectaculoasă evoluție a fost consemnată la Băneasa. Redeschis pentru curse regulate după o pauză de 13 ani, aeroportul a fost tranzitat de aproape 695.000 de pasageri, cu o creștere de peste 548%.

Această evoluție a confirmat interesul companiilor aeriene și al pasagerilor pentru reluarea operațiunilor comerciale pe aeroportul din nordul Capitalei.

Ce investiții majore au susținut această dezvoltare

În 2025, CNAB a derulat cel mai amplu proiect de modernizare din istoria Aeroportului Henri Coandă, vizând refacerea integrală a Pistei 08R–26L. În paralel, au fost construite și modernizate mai multe căi de rulare, instalații de balizaj și magistrale de cabluri subterane.

Totodată, compania a avansat proiectarea noului terminal al Aeroportului Henri Coandă, conceput pentru un trafic de 30 de milioane de pasageri anual și o capacitate de procesare de 6.500 de pasageri pe oră.

Pe lângă modernizarea terminalelor existente, CNAB a finalizat lucrări ample la platformele aeroportuare și a crescut capacitatea de parcare a aeronavelor cu 28 de poziții. Au fost amenajate drumuri de acces rapid pentru utilajele de handling și modernizate sistemele de iluminat și balizaj.

La capitolul facilități pentru pasageri, a fost pusă în funcțiune o nouă parcare cu 662 de locuri, iar construcția unei parcări supraetajate, cu peste 1.000 de locuri, a fost demarată.

Ce proiecte strategice vizează viitorul aeroporturilor din București

CNAB a lansat și programul strategic de dezvoltare pentru Aeroportul București Băneasa, care urmărește triplarea capacității de operare prin reorganizarea terminalelor și modernizarea suprafețelor de mișcare. În paralel, compania a început implementarea unui proiect de producere a energiei regenerabile pentru consum propriu.

„Demersurile CNAB în domeniul protecției mediului sunt recunoscute și la nivel european”, se arată în comunicat, care menționează obținerea Nivelului 3 de acreditare Airport Carbon Accreditation pentru Aeroportul Henri Coandă.

