Aeroportul Băneasa, al treilea cel mai vechi aeroport din lume, se pregătește pentru schimbări majore menite să reducă impactul asupra locuitorilor din jur. Zborurile comerciale pe timp de noapte vor fi oprite de la sfârșitul anului viitor, după ce plângerile vecinilor au devenit numeroase. În același timp, oficialii planifică modernizări pentru transformarea aeroportului într-un „city airport”, adaptat la realitățile unui cartier dens populat.

De ce localnicii cer oprirea zborurilor de noapte

Oamenii din cartierul Băneasa se plâng de zgomotul puternic care le tulbură nopțile și diminețile. Unul dintre localnici a explicat: „În dreapta este aeroportul. Aici sunt curse de pasageri la unu noaptea, la două noaptea, la cinci dimineaţa. Zgomotul la nivelul geamului la mine […] poate să ajungă la 90-95 de decibeli”.

Un alt vecin afectat a subliniat nevoia de liniște pe timpul nopții: „Noaptea ar fi chiar minunat să avem linişte, să putem dormi […] să nu fie zboruri noaptea, decât hai să zicem cele de urgenţă, nu zboruri de linie, pentru noi ar fi bine”. Localnicii susțin că nu doar cursele comerciale afectează liniștea. „Sunt câteva elicoptere, cred că de-o vârstă cu mine care cred că fac zboruri de antrenament pentru că mult timp, cred că peste o jumătate de oră, le plimbă prin jurul aeroportului şi fac un zgomot infernal”, a spus același vecin.

Primele plângeri despre zgomotul produs de avioane au apărut în 2023, după ce zborurile comerciale au fost reluate pe aeroport.

Cum va deveni Aeroportul Băneasa un „city airport”

Conducerea aeroportului a anunțat măsuri pentru reducerea zgomotului și transformarea facilității într-un model de „city airport”, inspirat de aeroporturile din Frankfurt, Zurich sau Paris. „Am luat ca şi măsuri dublarea tarifelor între 22 şi 6 dimineaţa, se dublează tarifele de staţionare pentru aeronave, am interzis zborurile şcoală după 22 PM, am interzis tot ce înseamnă revers la motoarele cu jet”, a precizat directorul , Bogdan Mîndrescu.

Un pasager a comentat: „Mi se pare drept faţă de oamenii care sunt deranjaţi de zgomot”. În prezent, pe Băneasa operează două companii low-cost, cu aproximativ 600 de pasageri în orele de vârf, iar restricțiile nu se aplică aeronavelor sau altor instituții ale statului, care continuă să zboare indiferent de orar.

Ce modernizări vor începe anul viitor

Modernizările de la Băneasa includ și construirea unui nou terminal, pentru a reduce congestia și a permite operarea mai multor pasageri în timpul zilei, fără a afecta nopțile localnicilor.

„Pentru prima dată în ultimii 15 ani şi are o strategie de dezvoltare. […] Am demarat procedura studiului de fezabilitate pentru deschiderea unui nou terminal, tot în ideea de a reduce congestia de trafic şi de a putea acomoda cât mai mulţi pasageri în timpul zilei, să nu fim nevoiţi să ne extindem pe timpul nopţii”, a adăugat Mîndrescu, potrivit observatornews.ro.

De asemenea, autoritățile trebuie să mențină activitatea pe Băneasa, deoarece terenul ar trebui retrocedat moștenitorilor fondatorului aerodromului, prințul George Valentin Bibescu, dacă aeroportul ar fi închis complet.