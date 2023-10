Primăria Sectorului 2 a dat aproape 90 de autorizații pe PUZ Sector 2, care dă liber la construit pe zeci de hectare de spațiu verde și a fost anulat între timp de instanță

Primăria Sectorului 2, cu primarul Radu Mihaiu la conducere, a dat 87 de autorizații de construire pe Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Sector 2, care a fost aprobat de administrația Firea în 2020, dar care avea să fie anulat de Tribunalul București în iunie 2023, după mai multe acțiuni în instanță, arată datele comunicate de instituție la solicitarea .

Cele 87 de autorizații au fost emise în perioada septembrie 2022 – mai 2023, în care PUZ Sector 2 era în vigoare, cu toate că pe rolul instanțelor erau deja mai multe procese pentru anularea documentației de urbanism.

Au fost aprobate inclusiv blocuri între case, pe spațiu verde, câteva turnuri și hipermarketuri. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a atacat în instanță un lot de 34 de autorizații emise în perioada septembrie – noiembrie 2022, iar pentru perioada noiembrie 2022 – mai 2023 a făcut plângere prealabilă.

Cele mai controversate autorizații emise de Primăria Sectorului 2 se referă la terenuri care în Planul Urbanistic General apar ca spații verzi. De exemplu, pe bd. Barbu Văcărescu 241-273 au fost aprobate clădiri cu 14 etaje, iar pe peninsula Tei s-au dat autorizații pentru bloculețe de trei etaje.

Întrebat de HotNews.ro de ce a emis autorizații pe PUZ 2 în timp ce existau acțiuni de anulare în instanță, primarul Radu Mihaiu susține că sunt autorizații pe care nu ar fi vrut să le semneze, dar a vrut să respecte legea.

„Sunt unele autorizații de construire pe care aș fi vrut să nu fiu nevoit să le semnez. Însă unul din principiile pentru care am intrat în politică a fost respectarea legii. Chiar și atunci când legea e proastă. Și, uneori, legile chiar sunt proaste. Cum sunt amendamentele toxice de la codul urbanismului sau aceleași amendamente toxice la legea spațiilor verzi împotriva cărora am luptat în parlament împreună cu primarul general. Iar legile proaste au consecințe proaste. Reglementările proaste au consecințe proaste. Așa cum știți, am contestat PUZ sector 2 încă de când a fost adoptat”, a afirmat primarul Sectorului 2.

Nicușor Dan consideră că primăriile de sector nu ar trebui să dea autorizații pe baza PUZ-urilor coordonatoare aflate în litigiu, motiv pentru care el atacă autorizațiile în instanță.

„În loc ca aceste două instituţii (Instituția Prefectului Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC)) să se asigure că dezvoltarea urbană a Bucureştiului e corectă şi legală, ele îndeamnă și încurajează primarii sectoarelor Capitalei să încalce o hotărâre judecătorească executorie pronunţată de Tribunalul Bucureşti – cea care suspendă PUZ-urile sectoarelor 2,3,4 și 5. (…)

Deși Legea construcţiilor prevede că orice autorizaţie de construire trebuie să se bazeze pe o documentaţie de urbanism în vigoare, ISC şi prefectul Capitalei afirmă în adrese oficiale că, dacă solicitantul a început procedurile pentru a primi o autorizaţie de construire, primarul de sector își poate întemeia autorizaţia de construire pe un act care nu mai există juridic, adică PUZ-ul suspendat de instanţă”, a declarat Nicușor Dan.

Tribunalul București a suspendat și anulat PUZ Sector 2, în iunie 2023, dar decizia poate fi atacată cu recurs.