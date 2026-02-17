B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Viața la bloc în 2026. Procedura de atestare a administatorilor

Viața la bloc în 2026. Procedura de atestare a administatorilor

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 17:03
Viața la bloc în 2026. Procedura de atestare a administatorilor
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Viața la bloc în 2026
  2. De ce este necesar certificatul de calificare
  3. Rolul atestatului în viața la bloc

Viața la bloc în anul 2026 implică respectarea unor reguli de convețuire în comun. Acestea sunt stabilite prin legea asociațiilor de proprietari sau prin reglementările din regulamentul blocului.

Viața la bloc în 2026

Legislația în vigoare stabilește procedura prin care o persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică poate prelua în administrare un bloc de locuințe. Viața la bloc implică angajarea unor persoane specializate care să se ocupe de tot ce ține de administrarea clădirii de apartamente. Aceasta se ocupă de toate aspectele privind curățenia, diferite reparații și amenajări, dar și de colectarea sumelor datorate pentru întreținere.

Pentru a putea desfășura activitatea de administrator, cei interesați trebuie să obțină un atestat de la primărie, potrivit legislației în vigoare. Obținerea acestui document implică îndeplinirea unor condiții. Solicitantul trebuie să prezinte un certificat de calificare profesională, cazierul judiciar și cel fiscal.

Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor stabilește că administratori de bloc pot fi doar persoanele care au o calificare profesională pentru această activitate.

Certificatul de calificare profesională dovedește că persoana respectivă are aptitudinile și pregătirea necesară pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii. Acest certificat trebuie să fi fost obținut în urma absolvirii unor cursuri de specialitate, conform legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.

De ce este necesar certificatul de calificare

Regulile după care este organizată viața la bloc prevăd că doar în baza acestui act de pregătire profesională și a celorlalte două, cazierul judiciar și cazierul fiscal, cei interesați pot obține atestatul ce le permite să activeze ca administrator de imobil.

Concret, acest atestat, eliberat de primărie este actul care dovedește calitatea de administrator de condominii în localitatea respectivă. Este eliberat, persoanelor fizice solicitante, de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Atestatul este valabil pentru o perioadă de patru ani, din momentul emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Pe de altă parte, legea stabilește că atestatul unui administrator poate fi suspendat sau retras, în baza  unei hotărâri judecătorești definitive. Acest lucru se întâmplă atunci când instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului implică, automat,  imposibilitatea exercitării activității de administrare.

Rolul atestatului în viața la bloc

Reglementările în vigoare prevăd că administrarea unui imobil poate fi făcută de către persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii. În cazul persoanelor juridice, atestatul trebuie obținut pentru toți angajații care prestează activitatea de administrare a blocurilor de locuințe.

Legislația privind viața la bloc impune ca atestatul să fie afișat, de către administrator, la avizier, imediat ce a intrat în vigoare contractul de administrare încheiat cu asociația de proprietari.

De menționat că, până la apariția legii asociațiilor de proprietari, administratorii de bloc aveau doar obligația să fie atestați de primar, chiar dacă nu dețineau și un certificat de calificare profesională.

