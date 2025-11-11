Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a discutat marți seara, la Antena 3 CNN, despre plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Claudiu Sandu a anunțat că plângerea a fost trimisă și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

„Credem că s-a trecut o linie roșie, motiv pentru care a și fost demarată această procedură”, a menționat vicepreședintele CSM. Acesta a precizat că declarațiile Oanei Gheorghiu sunt „destul de greu de digerat” și a mai adăugat că „atunci când un politician atacă o altă putere a statului, avem o problemă”.

Când va fi depusă plângerea penală împotriva Oanei Ghiorghiu

Întrebat când va fi depusă plângerea penală împotriva Oanei Ghiorghiu, Claudiu Sandu a spus:

„ a fost redactată, a fost trimisă şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este o sesizare pentru a se face verificări specifice urmăririi penale, întrucât noi, colegii care am fost de faţă la discuţia care a avut loc, am apreciat că ar exista anumite indicii cu privire la această propagare a unei uri în mediul public faţă de categoria de persoane a magistraţilor”.

Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu

Claudiu Sandu a explicat la că plângerea reprezintă un instrument democratic, dar cu limite:

„Acum, o plângere penală este un exerciţiu, zic eu, democratic în anumite limite, pentru că nu echivalează cu o condamnare penală şi pentru că nu echivalează cu o condamnare penală. Însă, având în vedere situaţia se află instituţia de magistraţi în acest moment, fiind supusă unui tir de atacuri continue în ultimele 5 – 6 luni, credem noi că s-a trecut o linie roşie, totuşi. Motiv pentru care a şi fost demarată această procedură”, a mai adăgat Sandu.

Realizatorul emisiunii de la Antena 3 CNN a amintit opinia Iuliei Motoc, care consideră că afirmațiile Oanei Gheorghiu sunt încadrate în dreptul la liberă exprimare, chiar dacă includ unele exagerări, admise în cazul persoanelor publice.

„Din punctul meu de vedere, sunt de acord cu doamna judecător. Sigur că da, în zona politică este o mai mare limită a limbajului, este permis un limbaj mai agresiv, să zicem. Însă, aceste exagerări sunt specifice zonei politice. Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, cu afirmații, care, zic eu, sunt destul de greu de digerat, așa, că: «Am luat pâinea de la gura unor copii sărmani», atunci avem o problemă, pentru că nu mai este o discuție între politicieni, ci este o discuție a unui politician cu privire la un magistrat, magistrat care nu poate să riposteze pentru că nu-i permite statutul profesiei”, a explicat Claudiu Sandu.