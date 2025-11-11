B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”

Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”

Ana Maria
11 nov. 2025, 21:24
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Când va fi depusă plângerea penală împotriva Oanei Ghiorghiu
  2. Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a discutat marți seara, la Antena 3 CNN, despre plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Claudiu Sandu a anunțat că plângerea a fost trimisă și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

„Credem că s-a trecut o linie roșie, motiv pentru care a și fost demarată această procedură”, a menționat vicepreședintele CSM. Acesta a precizat că declarațiile Oanei Gheorghiu sunt „destul de greu de digerat” și a mai adăugat că „atunci când un politician atacă o altă putere a statului, avem o problemă”.

Când va fi depusă plângerea penală împotriva Oanei Ghiorghiu

Întrebat când va fi depusă plângerea penală împotriva Oanei Ghiorghiu, Claudiu Sandu a spus:

Plângerea penală a fost redactată, a fost trimisă şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este o sesizare pentru a se face verificări specifice urmăririi penale, întrucât noi, colegii care am fost de faţă la discuţia care a avut loc, am apreciat că ar exista anumite indicii cu privire la această propagare a unei uri în mediul public faţă de categoria de persoane a magistraţilor”. 

Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu

Claudiu Sandu a explicat la Antena 3 CNN că plângerea reprezintă un instrument democratic, dar cu limite:

„Acum, o plângere penală este un exerciţiu, zic eu, democratic în anumite limite, pentru că nu echivalează cu o condamnare penală şi pentru că nu echivalează cu o condamnare penală. Însă, având în vedere situaţia se află instituţia de magistraţi în acest moment, fiind supusă unui tir de atacuri continue în ultimele 5 – 6 luni, credem noi că s-a trecut o linie roşie, totuşi. Motiv pentru care a şi fost demarată această procedură”, a mai adăgat Sandu.

Realizatorul emisiunii de la Antena 3 CNN a amintit opinia Iuliei Motoc, care consideră că afirmațiile Oanei Gheorghiu sunt încadrate în dreptul la liberă exprimare, chiar dacă includ unele exagerări, admise în cazul persoanelor publice.

„Din punctul meu de vedere, sunt de acord cu doamna judecător. Sigur că da, în zona politică este o mai mare limită a limbajului, este permis un limbaj mai agresiv, să zicem. Însă, aceste exagerări sunt specifice zonei politice. Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, cu afirmații, care, zic eu, sunt destul de greu de digerat, așa, că: «Am luat pâinea de la gura unor copii sărmani», atunci avem o problemă, pentru că nu mai este o discuție între politicieni, ci este o discuție a unui politician cu privire la un magistrat, magistrat care nu poate să riposteze pentru că nu-i permite statutul profesiei”, a explicat Claudiu Sandu.

Tags:
Citește și...
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
Eveniment
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Eveniment
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
Eveniment
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
Eveniment
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
ANCOM impune reguli stricte pentru platformele online în perioada electorală. Cum vor putea utilizatorii să raporteze conținutul politic ilegal
Eveniment
ANCOM impune reguli stricte pentru platformele online în perioada electorală. Cum vor putea utilizatorii să raporteze conținutul politic ilegal
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă: „Oamenii și-au pierdut relația instinctivă cu mâncarea”. Cum poate afecta valul permanent de informații consumul corect de hrană
Eveniment
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă: „Oamenii și-au pierdut relația instinctivă cu mâncarea”. Cum poate afecta valul permanent de informații consumul corect de hrană
Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
Eveniment
Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii
Eveniment
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii
Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
Eveniment
Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
Eveniment
Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
Ciprian Ciucu
Ultima oră
21:21 - Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
21:05 - MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
20:47 - Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
20:34 - Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
20:16 - Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
20:05 - Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
19:42 - Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
19:35 - Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)
19:31 - Gheboasă, din nou în centrul atenției după ce a reclamat la poliție că i s-a furat mașina. În realitate, trapperul uitase unde parcase autoturismul
19:04 - „Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic