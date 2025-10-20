B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
20 oct. 2025, 07:30
Victor Ponta. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. „Parcă ne obișnuim cu necazurile”
  2. „Toți vor plăti”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat după explozia din Rahova, de vineri, care a ucis trei femei și a rănit 15 persoane, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre victime au suferit arsuri severe. Dintre răniți, șapte au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria. 

„Parcă ne obișnuim cu necazurile”

Victor Ponta este dezamăgit de lipsa de reacție a autorităților. El spune că românii parcă au ajuns să se obișnuiască cu necazurile.

„Se tot întâmplă nenorociri și parcă oamenii nici nu mai sunt sensibili la ele, parcă ne obișnuim cu necazurile. Eu nu cred că guvernul trebuie să-și dea demisia, dar faptul că nu se întâmplă nimic – a ieșit Nicușor Dan și a spus: «este inadmisibil». Acum 10 ani strigau «demisia», de la acei oameni nu trebuie să vă așteptați la ceva bun – sunt corupți”, a declarat Victor Ponta la România TV, conform Adevărul.

„Toți vor plăti”

Victor Ponta mai mărturisește că el crede că cei vinovați vor plăti pentru suferința provocată.

„Toți vor plăti, eu sunt convins de lucrul ăsta. Este un păcat care nu se iartă. Oamenii ăștia au un suflet cariat și vor fi pedepsiți. Grija mea este pentru români și pentru România. Ați votat ceva, nu contează ce ați votat; vi s-a spus că nu cresc taxele — nu contează ce v-a spus”, a spus acesta.

„Întreținerea este din ce în ce mai scumpă, toate sunt duble, triple. V-a spus că e sigur în casă? Nu e sigur în casă. Chiar așa ne-a împietrit sufletul, nu mai simțim nimic. Mi se întâmplă foarte des: mă opresc oameni, «domnul Ponta, scăpăm de ăștia?» Nu scăpăm de ei, pentru că sunt ținuți de cei din afară, pentru că unii din România și-au vândut sufletul altora care se lasă manipulați”, a adăugat.

