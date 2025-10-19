B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis realimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova. Anunțul prefectului

Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis realimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova. Anunțul prefectului

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 22:00
Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis realimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova. Anunțul prefectului
Sursa Foto: Inquam Photos/ Octav_Ganea
Cuprins
  1. Ce fac autoritățile în continuare pe teren
  2. Cum sunt ajutați locatarii afectați
  3. Ce rol au ONG-urile și voluntarii

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a votat, duminică seara, realimentarea cu gaz a blocurilor din zona Rahova. Decizia vine după ce furnizarea fusese oprită temporar, din motive de siguranță, în urma exploziei de vineri, 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook.

Ce fac autoritățile în continuare pe teren

Și în cursul zilei de duminică, echipele de intervenție au continuat acțiunile în zona afectată din Rahova. Grupul de coordonare integrată, format din polițiști, pompieri și jandarmi, a desfășurat mai multe activități menite să sprijine locatarii.

Printre acestea se numără menținerea perimetrului de siguranță, controlul accesului pentru recuperarea bunurilor, ridicarea mașinilor avariate și oferirea de sprijin pentru întocmirea documentației de reparații.

De asemenea, autoritățile s-au ocupat de curățarea fațadelor clădirilor afectate și de îndepărtarea cioburilor rezultate în urma deflagrației.

Cum sunt ajutați locatarii afectați

Prefectul Capitalei a declarat că situația din zona Rahova rămâne una dinamică, necesitând monitorizare constantă și acțiuni rapide din teren. Toate structurile implicate intervin operativ, cu scopul de a menține siguranța publică și de a preveni eventualele riscuri suplimentare.

Echipele asigură sprijin logistic familiilor afectate, oferind resurse pentru relocare temporară și gestionarea pagubelor materiale rezultate. Coordonarea intervențiilor se desfășoară în colaborare strânsă cu ISUBIF, Poliția Capitalei și Jandarmeria, pentru o acțiune unitară și eficientă.

Ce rol au ONG-urile și voluntarii

Autoritățile colaborează strâns cu mai multe organizații nonguvernamentale și echipe de voluntari pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia din Rahova. Aceștia oferă cazare temporară, hrană caldă și asistență socială celor care au rămas fără locuințe sau bunuri personale.

În paralel, se desfășoară acțiuni ample de curățenie, deratizare și sprijin logistic pentru refacerea zonei afectate de incident. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a transmis un mesaj de recunoștință, mulțumind tuturor celor implicați pentru mobilizarea rapidă și exemplară.

Tags:
Citește și...
Medicii au tras un semnal de alarmă. Noua variantă Covid provoacă dureri de dinți și maxilar
Eveniment
Medicii au tras un semnal de alarmă. Noua variantă Covid provoacă dureri de dinți și maxilar
Animalele beneficiază de condiții decente prin noua lege. Ce obligații au stăpânii și cât pot plăti pentru nerespectarea regulilor
Eveniment
Animalele beneficiază de condiții decente prin noua lege. Ce obligații au stăpânii și cât pot plăti pentru nerespectarea regulilor
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
Eveniment
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
Eveniment
România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
Eveniment
Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Eveniment
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Eveniment
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Eveniment
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Eveniment
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Eveniment
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Ultima oră
23:50 - Kelemen Hunor a tras un semnal de alarmă: România nu contează pe scena internațională și nu e vina lui Nicușor Dan
23:21 - Premierul Poloniei reacționează după discuția tensionată dintre Trump și Zelenski: „Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă”
22:34 - Daciana Sârbu, surprinsă de ideea fiicei sale, Irina. Ce i-a propus fata ei și a lui Victor Ponta: „Mă bucur că am ascultat-o”
21:27 - Inteligența artificială transformă meseriile tehnice. Cum îi ajută ChatGPT pe instalatori și electricieni să lucreze mai eficient
20:41 - Medicii au tras un semnal de alarmă. Noua variantă Covid provoacă dureri de dinți și maxilar
20:00 - Animalele beneficiază de condiții decente prin noua lege. Ce obligații au stăpânii și cât pot plăti pentru nerespectarea regulilor
19:10 - Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
18:41 - Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
18:06 - De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
17:31 - România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică