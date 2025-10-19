Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a votat, duminică seara, realimentarea cu gaz a blocurilor . Decizia vine după ce furnizarea fusese oprită temporar, din motive de siguranță, în urma exploziei de vineri, 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook.

Ce fac autoritățile în continuare pe teren

Și în cursul zilei de duminică, echipele de intervenție au continuat acțiunile în zona afectată din Rahova. Grupul de coordonare integrată, format din polițiști, pompieri și jandarmi, a desfășurat mai multe activități menite să sprijine locatarii.

Printre acestea se numără menținerea perimetrului de siguranță, controlul accesului pentru recuperarea bunurilor, ridicarea mașinilor avariate și oferirea de sprijin pentru întocmirea documentației de reparații.

De asemenea, autoritățile s-au ocupat de curățarea fațadelor clădirilor afectate și de îndepărtarea cioburilor rezultate în urma deflagrației.

Cum sunt ajutați locatarii afectați

Prefectul Capitalei a declarat că situația din zona Rahova rămâne una dinamică, necesitând monitorizare constantă și acțiuni rapide din teren. Toate structurile implicate intervin operativ, cu scopul de a menține siguranța publică și de a preveni eventualele riscuri suplimentare.

Echipele asigură sprijin logistic familiilor afectate, oferind resurse pentru relocare temporară și gestionarea pagubelor materiale rezultate. Coordonarea intervențiilor se desfășoară în colaborare strânsă cu , Poliția Capitalei și Jandarmeria, pentru o acțiune unitară și eficientă.

Ce rol au ONG-urile și voluntarii

Autoritățile colaborează strâns cu mai multe organizații nonguvernamentale și echipe de voluntari pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia din Rahova. Aceștia oferă cazare temporară, hrană caldă și asistență socială celor care au rămas fără locuințe sau bunuri personale.

În paralel, se desfășoară acțiuni ample de curățenie, deratizare și sprijin logistic pentru refacerea zonei afectate de incident. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a transmis un mesaj de recunoștință, mulțumind tuturor celor implicați pentru mobilizarea rapidă și exemplară.