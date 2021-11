Video Poker: Un joc vechi „scos de la naftalină” cu ocazia pandemiei

Pandemia a făcut ca alternativele pentru distracție să fie mai puține. Chiar și acum, când nu mai este lockdown, libertatea este într-o oarecare măsură restricționată de impunerea certificatului verde în majoritatea locurilor unde lumea merge să se relaxeze, iar competițiile sportive se desfășoară cu porțile închise.

În aceste condiții, cazinourile online precum 888casino reprezintă o sursă sigură și neîngrădită de divertisment. Pe o asemenea platformă se găsesc jocuri care țin exclusiv de noroc (sloturi, ruletă, zaruri), jocuri în care contează și strategia (poker, blackjack, baccarat), dar și video poker, care este o combinație între cele două categorii.

Pe Internet este mai accesibil și profitabil

Video poker-ul este o distracție veche, disponibilă la aparate încă din anii 90. Contextul despre care am vorbit l-a readus în centrul atenției, mai ales că includerea în oferta cazinourilor online îl face și foarte accesibil, dar și profitabil, pentru că, pe Internet, acest joc ajunge la un Payout de 99%.

Regulamentul este cât se poate de simplu: trebuie doar să deschizi jocul, apoi să selectezi miza și să apeși pe butonul pentru împărțirea cărților (care poartă nume diferite de la un site la altul, precum Deal/Împarte cărțile/Pariu/Start). Vei primi de 5 cărți, generate aleatoriu de către soft.

Chinta roială este cea mai valoroasă

Următorul pas este să decizi pe care vrei să le schimbi și pe care le păstrezi, astfel încât, prin a doua împărțire, să ai șanse să obții o combinație câștigătoare. Poți schimba toate cele cinci cărți inițiale, așa cum le și poți păstra pe toate, Apeși butonul „Hold” din dreptul cărților pe care vrei să le păstrezi și dai din nou click pe butonul pentru împărțire. În mai puțin de o secundă, afli dacă ai câștigat ceva, conform tabelului de plăți.

Iată acum arată acest tabel în jocul „Jacks or Better”, cea mai cunoscută variantă de video poker și, totodată, varianta recomandată începătorilor.

pereche (cel puțin valeți) plătește de 5x miza;

două perechi (de exemplu 9-9, Q-Q) plătesc de 10x miza:

trei bucăți ( precum J,J,J sau 8,8,8) plătesc de 15x miza;

chinta (cinci cărți consecutive) plătește de 20x miza;

culoarea – cinci cărți din aceeași suită (cum ar fi inimă roșie sau treflă) înseamnă un câștig de 30x miza;

full – trei bucăți plus o pereche (cum ar fi 10,10,10, K,K) înseamnă un câștig de 45x miza;

careul – patru bucăți cu aceeași valoare (precum 8,8,8,8) plătește de 125x miza;

chinta de culoare (cinci cărți consecutive din aceeași suită, cum ar fi rombul) plătește de 250x miza;

chinta roială – o chintă de culoare care conține asul plătește de 4.000x miza. Cu alte cuvinte, o miză de 2 lei aduce un câștig de 8.000 de lei.

Cazinourile online licențiate de Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc oferă și alte versiuni apreciate ale video poker-ului. Dintre ele, Deuces Wild are o rată de câștig de 99%. Cărțile cu valoarea doi devin jokeri, înlocuind orice altă carte atunci când se pot forma combinații câștigătoare. Pentru că există această funcție, din tabelul de plată lipsește perechea. Câștigi doar de la două perechi în sus.

Un alt tip de video poker este Bonus Poker, care se joacă după regulile Jacks or Better și oferă în general plăți suplimentare atunci când jucătorul realizează un careu. La rândul său, Joker Poker are o carte suplimentară față de celelalte versiuni – Jokerul. El are rolul simbolului Wild de la sloturi, adică poate înlocui orice carte. Avantajul față de Deuces Wild este că se plătește și o singură pereche, cea formată din doi popi.

Oricare ar fi varianta pe care o alegi, ține minte o regulă foarte importantă în video poker: nu renunța niciodată la o mână care îți asigură un câștig, în speranța că vei realiza una și mai valoroasă.