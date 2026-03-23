Violențe și vandalism într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii se tem să iasă din case noaptea

Selen Osmanoglu
23 mart. 2026, 13:42
Sursă Foto: freepik.com
  1. Comerțul local, afectat de incidente repetate
  2. Noapte de haos și imagini șocante
  3. Autoritățile și școlile, în alertă

O comunitate din Ashton-in-Makerfield, în Greater Manchester, se confruntă de mai multe luni cu un val de incidente violente și acte de vandalism atribuite unui grup de adolescenți. Situația a devenit atât de tensionată încât unii locuitori spun că evită să iasă din case după lăsarea serii, iar comercianții sunt nevoiți să își închidă magazinele mai devreme.

Comerțul local, afectat de incidente repetate

Potrivit relatărilor din presa britanică, grupuri de tineri petrec serile în centrul orașului, deplasându-se pe biciclete și provocând distrugeri. Aceștia aruncă cu pietre în trecători, vandalizează stații de autobuz și sunt implicați în furturi.

O comerciantă din zonă a descris situația ca fiind scăpată de sub control: „Uneori ies în grupuri de 20 sau 30 de persoane, copiii conduc acest oraș. Copiii au transformat strada Gerard într-o zonă interzisă noaptea.”

În unele seri, adolescenții se adună în fața magazinelor, iar comportamentul lor devine agresiv. De exemplu, unul dintre ei a fost văzut intrând cu bicicleta într-un supermarket, fără a ține cont de regulile de siguranță.

Noapte de haos și imagini șocante

Pe 8 februarie, situația a escaladat, fiind raportată o noapte de „pandemoniu” în oraș, care a determinat mai multe magazine să își închidă porțile mai devreme, conform Daily Mail.

În ultimele săptămâni, au fost semnalate mai multe incidente grave. Imagini apărute online arată un grup de tineri care agresează o fată într-o parcare. În alt caz, o stație de autobuz cu pereți din sticlă a fost distrusă, iar trei băieți au căzut pe geamul unui autobuz cu etaj în timpul unei altercații.

Aceste episoade au stârnit reacții puternice în rândul comunității, mulți localnici exprimându-și îngrijorarea și nemulțumirea pe rețelele sociale.

Autoritățile și școlile, în alertă

În urma apariției imaginilor și a plângerilor, autoritățile locale au început să ia măsuri. Consilierul local Danny Fletcher a anunțat că a contactat mai multe unități de învățământ și poliția pentru a interveni în această situație.

El a transmis: „Am luat legătura astăzi cu directorii a patru licee locale, iar fiecare dintre ei s-a implicat imediat în această problemă. Au identificat o serie de tineri implicați în videoclip și i-au chemat imediat la birou în această dimineață, discutând și cu părinții lor. De asemenea, abordează în cadrul unei adunări generale aspecte mai largi legate de respect și comportament. Nu pot să le mulțumesc îndeajuns. Am vorbit astăzi cu inspectorul de poliție; în această după-amiază a existat o prezență vizibilă în Ashton, iar ofițerii vor trece pe la Hels Kitchen pentru a o verifica pe Helen. Am ținut legătura cu ea pe tot parcursul zilei.”

Autoritățile încearcă acum să restabilească ordinea și să prevină noi incidente, în timp ce comunitatea așteaptă măsuri concrete pentru a readuce siguranța pe străzile orașului.

