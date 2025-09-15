Crește bilanțul românilor infectați cu virusul West Nile! Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că în perioada 2 iunie – 11 septembrie, au fost înregistrate 21 de cazuri de infecţie. Dintre acestea 20 sunt confirmate.

Ce recomandă specialiștii pentru a evita infectarea cu virusul West Nile

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul București, unde au fost confirmate 8 persoane infectate. Alte cazuri au apărut în: Galați (3 cazuri), Timiș (2 cazuri), și câte un caz în județele Alba, Brăila, Dolj, Ilfov, Prahova, Sălaj, Teleorman și Vrancea.

Potrivit informațiilor, este vorba despre 10 persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, patru din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, patru de 50 – 59 de ani şi câte una din grupele de vârstă peste 80 de ani şi 10 – 19 ani, 40 – 49 de ani.

Specialiştii INSP pentru populaţie mai multe măsuri de prevenție:

să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;

să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);

să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.

Când să consultați un medic

Majoritatea persoanelor infectate cu virusul West Nile nu dezvoltă niciun simptom.

Unele persoane dezvoltă o boală ușoară cu simptome asemănătoare gripei, cum ar fi febră însoțită de dureri de cap sau dureri musculare, dureri articulare, vărsături, diaree sau erupții cutanate. Majoritatea persoanelor cu boală ușoară se recuperează complet, dar oboseala și slăbiciunea pot dura săptămâni sau luni.

Solicitați imediat asistență medicală dacă aveți febră mare, rigiditate la nivelul gâtului, slăbiciune musculară, confuzie sau tremor.

Unele persoane dezvoltă o boală severă, care poate afecta sistemul nervos central sau o boală care duce la spitalizare sau deces. Simptomele pot include febră mare, dureri de cap, rigiditate la nivelul gâtului, stupoare, dezorientare, comă, tremor, convulsii, slăbiciune musculară, pierderea vederii, amorțeală sau paralizie.

Recuperarea după o boală severă poate dura câteva săptămâni sau luni. Unele efecte pot fi permanente.

Când să vă așteptați la simptome

Simptomele încep de obicei la 2-6 zile după ce ați fost mușcat de un țânțar infectat. Poate dura mai mult până când simptomele apar, în special la persoanele cu un sistem imunitar slăbit.

Oricine locuiește sau călătorește într-o zonă în care circulă virusul West Nile este expus riscului de infecție.

Oricine poate dezvolta o boală ușoară sau severă dacă este infectat cu virusul West Nile. Unele persoane prezintă de boală gravă. Riscul crește odată cu:

Vârsta

Anumite afecțiuni medicale cronice, cum ar fi cancerul, diabetul, hipertensiunea arterială sau bolile de rinichi

Un sistem imunitar slăbit, inclusiv pentru persoanele care iau medicamente care le slăbesc sistemul imunitar

Virusul West Nile se răspândește cel mai frecvent la oameni prin mușcătura unui țânțar infectat. Țânțarii se infectează atunci când se hrănesc cu păsări infectate.

Virusul West Nile se poate răspândi și prin transfuzii de sânge și transplant de organe. Rareori, virusul s-a răspândit și prin expunere în laborator și de la mamă la copil în timpul sarcinii, nașterii sau alăptării, potrivit .

Nu există medicamente disponibile pentru tratarea virusului West Nile. Odihna, lichidele și analgezicele pot ameliora unele simptome. Persoanele cu boli severe pot necesita spitalizare pentru a primi tratament de susținere.

Se crede că majoritatea persoanelor infectate cu virusul West Nile au imunitate pe viață sau protecție împotriva reapariției bolii. Unele persoane cu un sistem imunitar slăbit din cauza anumitor afecțiuni sau medicamente pot să nu aibă un răspuns imun puternic la infecția inițială sau imunitatea lor poate scădea în timp.