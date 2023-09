Vitamine pentru femei: ce sunt aceste vitamine si de ce sa le luati

Cum se modifica necesarul nutritiv al femeilor?

Necesarul de vitamine variaza in functie de varsta si gen. Astfel, femeile, spre deosebire de barbati, au un necesar diferit de nutrienti – doze diferite. De asemenea, nevoile nutritionale se schimba pe masura ce o femeie trece prin diferite etape ale vietii – sarcina, alaptare, menopauza etc.

In plus fata de varsta si etapa vietii, si alti factori pot influenta necesarul de nutrienti si pot creste riscul de a dezvolta deficiente, inclusiv:

greutatea corporala;

alimentatia – daca urmezi o dieta vegana, vegetariana, diete restrictive etc.;

unele afectiuni medicale;

menstruatiile abundente – pot duce la lipsa de fier si anemie;

administrarea unor medicamentele;

consumul de alcool.

In plus, deficientele sunt mai frecvente in randul femeilor cu tulburari de alimentatie si al celor care urmeaza diete restrictive. Necesarul nutritiv variaza si in functie de nivelul de activitate fizica – femeile care fac mult sport pot avea un necesar nutritiv diferit fata de femeile care nu sunt active.

Care sunt vitaminele necesare femeilor?

Vitaminele pentru femei sunt aceleasi ca si cele pentru barbati, deoarece necesitatile de baza ale organismului in ceea ce priveste vitaminele si mineralele sunt similare. Cu toate acestea, exista anumite perioade din viata unei femei in care necesitatile nutritive pot varia. De asemenea, vor varia dozele zilnice recomandate ale acestor vitamine. Cele mai importante sunt:

acid folic – mai ales pentru femeile de varsta fertila sau care planifica sa ramana insarcinate, deoarece acidul folic ajuta la prevenirea defectelor de tub neural la fat;

calciu si vitamina D – sunt importante pentru sanatatea oaselor, mai ales la menopauza sau postmenopauza;

fier – femeile sunt adesea predispuse la deficiente de fier, mai ales in timpul menstruatiei si in timpul sarcinii;

vitamina B12;

vitamina C si vitamina E – vitamine antioxidante ce protejeaza pielea;

vitamina A – contribuie la sanatatea ochilor si la functionarea corespunzatoare a sistemului imunitar;

complexul de vitamine B – important pentru energie, metabolism si functionarea sistemului nervos.

Cum alegem cele mai bune vitamine pentru femei?

In primul rand, nutrientii si vitaminele trebuie sa provina dintr-o alimentatie sanatoasa, echilibrata si variata. Insa, uneori nu este posibil sa obtinem toate vitaminele, mineralele si nutrientii din alimentatie, astfel ca sunt necesate suplimente.

Cand alegem trebuie sa tinem cont de:

varsta – vitamine pentru femei peste 50 de ani, vitamine pentru femei de 70 ani etc.;

– vitamine pentru femei peste 50 de ani, vitamine pentru femei de 70 ani etc.; nevoi specifice – sarcina, alaptare, suplimente pentru sportivi, carente nutritive etc.;

– sarcina, alaptare, suplimente pentru sportivi, carente nutritive etc.; alimentatie si status nutritiv ;

; anumite afectiuni sau probleme medicale;

restrictii alimentare sau alergii;

cantitati de nutrienti furnizate.

Alegeti un complex de vitamine si minerale pentru femei cu ingrediente sigure, de calitate si verificati dozele. Evitati suplimentele cu doze excesive sau combinatii de vitamine si minerale care depasesc recomandarile zilnice. Unele suplimente pentru femei au indicatii specifice si implicit o compozitie adecvata – de exemplu vitamine pentru femei active fizic, vitamine prenatale sau vitamine pentru femei gravide, vitamine si minerale pentru femei la menopauza, vitamine pentru cresterea libidoului la femei, vitamine pentru par, piele si unghii etc.

Este important sa subliniem ca suplimentele NU trebuie sa inlocuiasca o dieta sanatoasa si echilibrata. Ele ar trebui sa fie folosite doar pentru a corecta deficientele nutritionale sau pentru a acoperi nevoile specifice.