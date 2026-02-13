Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni indică o vreme în continuă răcire pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor crește odată cu venirea oficială a primăverii.

Prognoza meteo pentru următoarea lună

Administrația Națională de Meteorologie ( ) a emis prognoza pentru intervalul 16 februarie – 16 martie. ANM arată că se va menține rece în următoarea perioadă, în mai multe regiuni ale țării.

De asemenea, prognoza meteo indică apariția ploilor în primele două săptămâni ale intervalului măsurat. sunt așteptate ploi, în primele două săptămâni din interval.

Potrivit estimărilor făcute de meteorologi, începând cu venirea oficială a primăverii, din luna martie, vor începe să mai crească.

Estimările pentru săptămâna 16 – 23 februarie

Prognoza meteo pentru săptămâna 16 – 23 februarie arată că vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână. Vremea rece se va manifesta cu precădere în regiunile nord-estice. În vestul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări. Cu alte cuvinte, în următoarea săptămână va ploua mai mult decât de obicei.

Prognoza meteo pentru săptămâna 23 februarie – 2 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice. În vestul țării, prognoza meteo indică faptul că temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile țării.

Vremea în săptămâna 2 – 9 martie

Temperatura medie va aerului, în săptămâna 2 – martie va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Prognoza meteo arată că vremea începe să se încălzească la nivelul întregii Românii.

Regimul ploilor va fi apropiat de cel normal pentru acest interval de timp, în toate regiunile țării.

Cum va fi prognoza în săptămâna 9 – 16 martie

Temperaturile medii, în săptămâna 9 – 16 martie se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână. Prognoza meteo indică o încălzire a vremii pe întreg teritoriul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, mai anunță ANM.