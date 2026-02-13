B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile

Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile

Adrian Teampău
13 feb. 2026, 14:19
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Prognoza meteo pentru următoarea lună
  2. Estimările pentru săptămâna 16 – 23 februarie
  3. Prognoza meteo pentru săptămâna 23 februarie – 2 martie
  4. Vremea în săptămâna 2 – 9 martie
  5. Cum va fi prognoza în săptămâna 9 – 16 martie

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni indică o vreme în continuă răcire pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor crește odată cu venirea oficială a primăverii.

Prognoza meteo pentru următoarea lună

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 16 februarie – 16 martie. ANM arată că vremea se va menține rece în următoarea perioadă, în mai multe regiuni ale țării.

De asemenea, prognoza meteo indică apariția ploilor în primele două săptămâni ale intervalului măsurat.  sunt așteptate ploi, în primele două săptămâni din interval.

Potrivit estimărilor făcute de meteorologi, începând cu venirea oficială a primăverii, din luna martie, temperaturile vor începe să mai crească.

Estimările pentru săptămâna 16 – 23 februarie

Prognoza meteo pentru săptămâna 16 – 23 februarie arată că valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână. Vremea rece se va manifesta cu precădere în regiunile nord-estice. În vestul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări. Cu alte cuvinte, în următoarea săptămână va ploua mai mult decât de obicei.

Prognoza meteo pentru săptămâna 23 februarie – 2 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice. În vestul țării, prognoza meteo indică faptul că temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile țării.

Vremea în săptămâna 2 – 9 martie

Temperatura medie va aerului, în săptămâna 2 – martie va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Prognoza meteo arată că vremea începe să se încălzească la nivelul întregii Românii.

Regimul ploilor va fi apropiat de cel normal pentru acest interval de timp, în toate regiunile țării.

Cum va fi prognoza în săptămâna 9 – 16 martie

Temperaturile medii, în săptămâna 9 – 16 martie se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână. Prognoza meteo indică o încălzire a vremii pe întreg teritoriul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, mai anunță ANM.

Tags:
Citește și...
Vremea, 13 februarie: ploi în Dobrogea, ceață în București. Iată prognoza meteo
Meteo
Vremea, 13 februarie: ploi în Dobrogea, ceață în București. Iată prognoza meteo
Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud
Meteo
Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud
Vremea în România, 10 februarie: Cod Galben de frig, ninsori și vânt puternic
Meteo
Vremea în România, 10 februarie: Cod Galben de frig, ninsori și vânt puternic
Vremea geroasă revine în majoritatea regiunilor țării. ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori și polei
Meteo
Vremea geroasă revine în majoritatea regiunilor țării. ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori și polei
Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni
Meteo
Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni
Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
Meteo
Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
Meteo
Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
Meteo
Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Meteo
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Ultima oră
14:54 - Uniunea Europeană intră într-o nouă paradigmă de securitate. Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidențiază schimbările strategice
14:31 - Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
14:24 - Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
13:57 - Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu
13:52 - Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit în flăcările care au cuprins o mașină electrică
13:27 - Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
13:26 - Piedone rămâne cu decizia de incompatibilitate. Fostul primar a pierdut procesul decisiv la ÎCCJ
13:25 - Doi bebeluși au fost găsiți morți într-un congelator. Mama, arestată preventiv
12:57 - România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial
12:41 - Ofițer de penitenciar, condamnat după ce a provocat un accident grav. Juca la pariuri pe telefon, la 114 km/h