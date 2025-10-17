Regele Charles al III-lea urmează să scrie istorie în cadrul unei vizite de stat la Vatican, unde va participa, pentru prima dată în peste cinci secole pentru un monarh britanic, la o rugăciune publică alături de un Papă. Evenimentul, considerat un moment simbolic de reconciliere între Biserica Angliei și Biserica Catolică, marchează o apropiere fără precedent între cele două confesiuni creștine.

De ce este această întâlnire una fără precedent

Suveranul britanic, care deține și titlul de Guvernator Suprem al Bisericii Angliei, se va întâlni pentru prima dată față în față cu Papa Leon al XIV-lea. Cei doi vor rosti o rugăciune comună în Capela Sixtină, într-un gest menit să simbolizeze unitatea spirituală și prietenia dintre cele două Biserici.

Este pentru prima dată de la Reforma din secolul al XVI-lea, când regele Henric al VIII-lea a rupt legăturile cu Roma, când un monarh britanic participă la o rugăciune publică în calitatea sa de conducător al .

Regele și Papa vor participa la o slujbă ecumenică specială în Capela Sixtină, având tema „Grija pentru Creație”, care reflectă preocuparea comună pentru protejarea mediului. Corul Capelei Regale a Majestății Sale și Corul Capelei Sfântului Gheorghe de la Windsor vor cânta alături de Corul Capelei Sixtine.

După ceremonie, Regele și Papa vor lua parte la o întâlnire dedicată sustenabilității, în Sala Regia, iar ulterior Regele va fi primit la Abația Sfântul Paul din Afara Zidurilor, unde va primi oficial titlul de „Royal Confrater”.

Ce onoruri va primi Regele la Vatican

În semn de recunoaștere, va primi un scaun dedicat într-o bazilică a Sfântului Scaun și un titlu onorific: „Royal Confrater” (frate regal), ca simbol al „fraternității spirituale”.

Potrivit Bisericii Angliei, titlul nu aduce „nicio modificare constituțională sau ecleziastică” statutului regelui ca Guvernator Suprem al Bisericii, fiind oferit exclusiv ca omagiu personal pentru contribuția sa la apropierea dintre confesiuni, relatează Ziare.com.

Scaunul regal, decorat cu stema monarhului și inscripționat cu motto-ul „Ut unum sint” („ca toți să fie una”), va rămâne permanent în bazilică, ca simbol al respectului reciproc dintre Papă și Rege.

Cum s-a pregătit vizita și care este semnificația ei

Vizita fusese planificată inițial pentru primăvară, dar a fost amânată din cauza problemelor de sănătate ale Papei Francisc, predecesorul lui Leon al XIV-lea. În aprilie, Papa Francisc i-a primit în audiență privată pe Rege și Regină, oferindu-le binecuvântarea sa cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a căsătoriei lor.

Regele și Regina Camilla vor ajunge la Vatican miercurea viitoare, urmând ca întâlnirea oficială cu să aibă loc joi, în Palatul Apostolic. Totodată, suveranul britanic va avea discuții cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, în timp ce Regina va vizita Capela Paulină, unde se află ultimele fresce realizate de Michelangelo.

Potrivit Palatului Buckingham, vizita reprezintă „un moment semnificativ în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei, al cărei Guvernator Suprem este Majestatea Sa, reflectând eforturile comune pentru unitatea creștină și tema Jubileului – Pelerini ai Speranței.”