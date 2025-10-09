B1 Inregistrari!
Papa Leon, apel către jurnaliști: Gata cu clickbait-ul. Cu ce problemă crede că se confruntă omenirea când vine vorba de informare

Papa Leon, apel către jurnaliști: Gata cu clickbait-ul. Cu ce problemă crede că se confruntă omenirea când vine vorba de informare

09 oct. 2025, 19:44
Papa Leon, apel către jurnaliști: Gata cu clickbait-ul. Cu ce problemă crede că se confruntă omenirea când vine vorba de informare
Papa Leon al XIV - lea. Sursa foto: X
Cuprins
  1. Mesajul transmis de Papa Leon pentru jurnaliști
  2. Papa Leon a lăudat jurnaliștii din Ucraina și Gaza
  3. Ce a spus Papa Leon politica anti-imigranți a SUA

Papa Leon a făcut joi un apel către jurnaliști, îndemându-i să înceteze din a mai propaga informații „fără valoare” și din a scrie titluri de tipul clickbait.

Mesajul transmis de Papa Leon pentru jurnaliști

Suveranul Pontif a ținut un discurs în cadrul unei conferințe, la Roma, organizată de Minds International, o rețea globală de agenții de știri. Evenimentul se va încheia vineri și se concentrează, în special, pe abordarea temelor precum inteligența artificială și rolul agențiilor de știri într-o „lume post-adevăr”.

Papa Leon i-a îndemnat pe jurnaliști să renunțe la practicile care nu sunt etice și să lupte împotriva dezinformării, să-și ajute pe cititorii lor să distingă faptele reale de cele inventate.

„Comunicarea trebuie eliberată de gândirea greșită care o corupe, de concurența neloială și de practica degradantă a așa-numitei clickbait-uri. Vă îndemn: nu vă vindeți niciodată autoritatea.

Este un paradox că, în era comunicării, agențiile de știri și media trec printr-o perioadă de criză. În mod similar, cei care consumă informații sunt, de asemenea, în criză, confundând adesea falsul cu adevăratul și autenticul cu artificialul”, a declarat Papa Leon, citat de Politico.

Papa Leon a lăudat jurnaliștii din Ucraina și Gaza

Papa Leon a lăudat munca jurnaliștilor care își riscă viața relatând din zonele de război, precum Gaza și Ucraina.

„Puteți acționa ca o barieră împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, încearcă să creeze diviziuni. Puteți fi, de asemenea, un bastion al civilizației împotriva nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului”, a adăugat Suveranul Pontif.

Ce a spus Papa Leon politica anti-imigranți a SUA

Săptămâna trecută, în cadrul unui discurs, Papa Leon al XIV-lea a criticat politicile de imigrare din SUA, instaurate odată cu preluarea președinției de către Donald Trump. Suvernul Pontif pune la îndoială că astfel de măsuri sunt în conformitate cu învățăturile „pro-viață” ale Bisericii Catolice, potrivit cărora viața este sacră de la momentul conceperii până la moartea naturală.

„Cineva care spune că este împotriva avortului, dar este de acord cu tratamentul inuman aplicat imigranților din Statele Unite, nu știu dacă asta înseamnă pro-viață”, a declarat Papa Leon jurnaliștilor, potrivit The Guardian.

