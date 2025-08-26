Vouchere de vacanță 2025 pentru angajații din sistemul de educație. Cine poate beneficia și în ce condiții

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că voucherele de vacanță se acordă și în anul 2025 angajaților din sistemul de educație. Ordinul de ministru care stabilește regulamentul de acordare a fost semnat și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.
Conform regulamentului, voucherele se acordă angajaților din sistemul de educație ale căror salarii nete sunt până la 8.000 de lei inclusiv, raportat la salariul funcției de bază din luna acordării.
Potrivit comunicatului de presă, voucherele se vor acorda în următoarele cazuri:
„Voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice, respectiv 800 de lei”, precizează Ministerul Educației și Cercetării, potrivit comunicatului oficial.
Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă de tip part-time, voucherele se acordă proporțional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă de 800 lei stabilită pentru norma întreagă.
Regulamentul complet privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2025 va fi disponibil după publicarea ordinului în Monitorul Oficial.