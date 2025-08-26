B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vouchere de vacanță 2025 pentru angajații din sistemul de educație. Cine poate beneficia și în ce condiții

Vouchere de vacanță 2025 pentru angajații din sistemul de educație. Cine poate beneficia și în ce condiții

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 19:07
Vouchere de vacanță 2025 pentru angajații din sistemul de educație. Cine poate beneficia și în ce condiții
Sursa: Facebook/Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că voucherele de vacanță se acordă și în anul 2025 angajaților din sistemul de educație. Ordinul de ministru care stabilește regulamentul de acordare a fost semnat și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Cuprins:

  • Cine beneficiază de voucherele de vacanță
  • Care este valoarea acestora și cum se pot folosi
  • Ce reguli sunt pentru cei care au contracte part-time

Cine beneficiază de voucherele de vacanță

Conform regulamentului, voucherele se acordă angajaților din sistemul de educație ale căror salarii nete sunt până la 8.000 de lei inclusiv, raportat la salariul funcției de bază din luna acordării.

Care este valoarea acestora și cum se pot folosi

Potrivit comunicatului de presă, voucherele se vor acorda în următoarele cazuri:

  • Voucherele pot fi folosite pentru a acoperi maximum 50% din contravaloarea pachetelor turistice achiziționate
  • Valoarea maximă a voucherelor va fi de 800 de lei
  • Pachetul turistic achiziționat trebuie să fie de minim 1.600 de lei
  • Valabilitatea voucherelor este de un an de la data alimentării suportului electronic

„Voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice, respectiv 800 de lei”, precizează Ministerul Educației și Cercetării, potrivit comunicatului oficial.

Ce reguli sunt pentru cei care au contracte part-time

Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă de tip part-time, voucherele se acordă proporțional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă de 800 lei stabilită pentru norma întreagă.

Regulamentul complet privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2025 va fi disponibil după publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
Eveniment
Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
Beneficiile pentru sănătate ale muștarului. Cum ne ajută acesta
Eveniment
Beneficiile pentru sănătate ale muștarului. Cum ne ajută acesta
Noul director interimar al Romsilva a fost ales. Cine este și ce experiență are acesta
Eveniment
Noul director interimar al Romsilva a fost ales. Cine este și ce experiență are acesta
Patru români, morți într-un accident rutier, în Germania. Cum a avut loc tragedia
Eveniment
Patru români, morți într-un accident rutier, în Germania. Cum a avut loc tragedia
Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat
Eveniment
Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat
Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Ce obiective a avut antrenamentul
Eveniment
Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Ce obiective a avut antrenamentul
Elon Musk lansează Macrohard, o companie de software dedicată exclusiv AI. Noul proiect ironizează Microsoft
Externe
Elon Musk lansează Macrohard, o companie de software dedicată exclusiv AI. Noul proiect ironizează Microsoft
Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la Biroul de Turism pentru Tineret, al cărui acţionar majoritar este statul român
Eveniment
Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la Biroul de Turism pentru Tineret, al cărui acţionar majoritar este statul român
Un incendiu puternic a avut loc la un depozit de furaje din Botoșani. Pompierii au intervenit pentru a salva locuințele din apropiere
Eveniment
Un incendiu puternic a avut loc la un depozit de furaje din Botoșani. Pompierii au intervenit pentru a salva locuințele din apropiere
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Externe
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Ultima oră
20:12 - Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
20:08 - Avertismentul dat de unul dintre cei mai mari antreprenori din Germania: „Fabricile de bere vor cădea ca muștele”
20:05 - Beneficiile pentru sănătate ale muștarului. Cum ne ajută acesta
19:35 - Noul director interimar al Romsilva a fost ales. Cine este și ce experiență are acesta
19:28 - Scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. „Am cerut să verifice toți furnizorii”
19:25 - Andreea Marin, dezvăluiri emoționante după primele zile departe de fiica sa. „Încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor”
18:56 - Patru români, morți într-un accident rutier, în Germania. Cum a avut loc tragedia
18:38 - Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat
18:33 - Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Ce obiective a avut antrenamentul
18:27 - Teo de la „Insula Iubirii” administrează o afacere de sute de mii de euro. Cu ce se ocupa firma