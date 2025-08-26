Vouchere de vacanță 2025 pentru angajații din sistemul de educație. Cine poate beneficia și în ce condiții

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că voucherele de vacanță se acordă și în anul 2025 angajaților din sistemul de educație. Ordinul de ministru care stabilește regulamentul de acordare a fost semnat și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Cuprins:

Cine beneficiază de voucherele de vacanță

Care este valoarea acestora și cum se pot folosi

Ce reguli sunt pentru cei care au contracte part-time

Cine beneficiază de voucherele de vacanță

Conform regulamentului, voucherele se acordă angajaților din sistemul de educație ale căror salarii nete sunt până la 8.000 de lei inclusiv, raportat la salariul funcției de bază din luna acordării.

Care este valoarea acestora și cum se pot folosi

, voucherele se vor acorda în următoarele cazuri:

Voucherele pot fi folosite pentru a acoperi maximum 50% din contravaloarea pachetelor turistice achiziționate

Valoarea maximă a voucherelor va fi de 800 de lei

Pachetul turistic achiziționat trebuie să fie de minim 1.600 de lei

Valabilitatea voucherelor este de un an de la data alimentării suportului electronic

„Voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice, respectiv 800 de lei”, precizează Ministerul Educației și Cercetării, potrivit comunicatului oficial.

Ce reguli sunt pentru cei care au contracte part-time

Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă de tip part-time, se acordă proporțional cu durata timpului de , raportat la valoarea maximă de 800 lei stabilită pentru norma întreagă.

Regulamentul complet privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2025 va fi disponibil după publicarea ordinului în Monitorul Oficial.